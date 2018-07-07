Сборная России обратилась к болельщикам перед матчем 1/4 финала ЧМ-2018 с хорватами

Встреча пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи. Начало матча - 21:00 мск

СОЧИ, 7 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу обратился к болельщикам с обещанием выложиться полностью и отдать все ради победы в матче четвертьфинала чемпионата мира с командой Хорватии. Соответствующее сообщение опубликовано на странице национальной команды в Twitter.

Друзья, мы очень хотим продлить свое пребывание на @FIFAWorldCup и сделаем для этого все возможное! Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы всё и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим ❤️ #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/ObeM84QIQc

"Друзья, мы очень хотим продлить свое пребывание на чемпионате мира и сделаем для этого все возможное! Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы все и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим", - сказано в сообщении.

Сборная России в 1/8 финала одержала победу над командой Испании в серии послематчевых пенальти (4:3, основное и дополнительное время - 1:1). Впервые в истории российская команда вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

В 1/4 финала турнира российские футболисты сыграют с хорватами. Встреча пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи. Начало матча - 21:00 мск.