Мартинес: решающую роль в победе бельгийцев над бразильцами на ЧМ сыграл настрой

Главный тренер сборной Бельгии отметил, что к чемпионату мира психологически команда сумела подготовиться таким образом, что способна выступать как в роли аутсайдера, так и фаворита матча

В матче, который прошел на "Казань-Арене", сборная Бельгии обыграла команду Бразилии со счетом 2:1. Четыре года назад бельгийцы не смогли преодолеть эту стадию турнира, уступив аргентинцам. В полуфинале чемпионата мира они сыграют во второй раз в своей истории, в прошлый раз в число лучших четырех команд мира они попали в 1986 году.

КАЗАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Ключом к победе в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу над сборной Бразилии для бельгийских футболистов стала не столько выбранная тактика, сколько психологический настрой на игру. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер бельгийской сборной Роберто Мартинес.

Сборная Бельгии второй раз в истории вышла в полуфинал чемпионата мира, обыграв бразильцев

"Сегодня главным фактором стала психология. Я горд за своих футболистов, поскольку каждый из них смог выполнить тактические установки. Но их вера в победу была важнее, чем тактический план на игру", - сказал Мартинес.

"Важными составляющими стали концентрация и вера в то, что мы можем победить. Когда игроки выходили на поле, в их глазах это читалось. Когда мы вели в два мяча и пропустили, мы сумели проявить опыт и спокойствие, сплотились вокруг нашей цели", - добавил он.

Испанский специалист отметил, что к чемпионату мира психологически команда сумела подготовиться таким образом, что способна выступать как в роли аутсайдера, так и фаворита матча. "После окончания матча мы увидели футболистов, которые любят бельгийский футбол, являются его послами. Это особое поколение игроков, они делали все, чтобы заставить страну гордиться собой", - подчеркнул он.

Соперником сборной Бельгии по полуфиналу станет команда Франции, которая ранее в пятницу переиграла уругвайцев - 2:0. Встреча Франция - Бельгия пройдет 10 июля в Санкт- Петербурге.