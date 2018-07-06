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7 июля, 00:56
Тите заявил, что поражение бразильцев на ЧМ-2018 самое тяжелое для него за 30 лет карьеры
Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите
© Сергей Бобылев/ТАСС
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Команда впервые под руководством тренера пропустила больше одного мяча

КАЗАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите назвал поражение команды в четвертьфинале чемпионата мира - 2018 от бельгийцев самым тяжелым за 30 лет своей карьеры. Об этом он заявил журналистам на пресс- конференции.

В матче, который прошел на "Казань-Арене" в пятницу, сборная Бельгии обыграла команду Бразилии со счетом 2:1. В полуфинале чемпионата мира они сыграют во второй раз в своей истории, в прошлый раз в число лучших четырех команд мира они попадали в 1986 году.

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"Вы не представляете, насколько мне сейчас сложно сидеть здесь и отвечать на вопросы. За 30 лет карьеры это самый сложный для меня момент. Но болельщики видят, что стоит за результатом матча, возможно, именно поэтому они нас так тепло встретили после поражения и продолжают верить в команду", - сказал Тите, который работает со сборной с 2016 года.

Команда впервые под его руководством пропустила больше одного мяча. В матче с бельгийцами одни гол бразильцы забили сами себе.

"Не хватило удачи? Я не верею в нее, то, что удар Неймара отбил Тибо Куртуа - это что, удача? Ему повезло, нет, он просто блестящий вратарь, поэтому речь не об удаче. Когда кто-то говорит об удаче, то это принижает чей-то талант, да, мы контролировали две третьих матча, но соперник обладает очень качественными игроками", - подчеркнул он.

Соперником сборной Бельгии по полуфиналу является команда Франции, которая ранее в пятницу переиграла уругвайцев - 2:0. Встреча Франция - Бельгия пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге.

Сборная Бразилии последний раз побеждала на чемпионате мира в 2002 году.

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