Итальянец Иррати назначен видеоассистентом на матч чемпионата мира Россия - Хорватия

Помогать видеоассистенту будут бразилец Вилтон Сампайо, испанец Роберто Диас и итальянец Паоло Валери

СОЧИ, 7 июля. /ТАСС/. Итальянец Массимилиано Иррати будет отвечать за систему видеопомощи арбитрам (VAR) на матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорвати. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.