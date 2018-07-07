Итальянец Иррати назначен видеоассистентом на матч чемпионата мира Россия - Хорватия

СОЧИ, 7 июля. /ТАСС/. Итальянец Массимилиано Иррати будет отвечать за систему видеопомощи арбитрам (VAR) на матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорвати. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.
Помогать видеоассистенту будут бразилец Вилтон Сампайо, испанец Роберто Диас и итальянец Паоло Валери.
Ранее стало известно, что матч сборных России и Хорватии обслужит бразильский судья Сандро Мейра Риччи. Его ассистентами будут бразильцы Эмерсон Де Карвальо и Марсело ван Гассе. Резервным арбитром назначен замбиец Джанни Сиказу.
Четвертьфинальный матч между сборными России и Хорватии пройдет 7 июля в Сочи на стадионе "Фишт". Начало встречи - 21:00 мск.