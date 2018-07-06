Тите пока не знает, продолжит ли тренировать сборную Бразилии по футболу

Бразильцы в 1/4 финала чемпионата мира проиграли команде Бельгии со счетом 1:2 и выбыли из турнира

В матче, который прошел на "Казань-Арене" в пятницу, сборная Бельгии обыграла команду Бразилии со счетом 2:1.

КАЗАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Бразилии Тите еще не знает, останется ли он на своем посту после проигрыша команды в четвертьфинале чемпионата мира в России. Об этом он заявил на послематчевой пресс- конференции.

Сборная Бельгии второй раз в истории вышла в полуфинал чемпионата мира, обыграв бразильцев

"Я не буду говорить о будущем, это неприемлемо сейчас, особенно когда эмоции еще не улеглись. Я не могу сейчас обсуждать этот вопрос", - сказал Тите.

"Неправильно сейчас обсуждать отдельных футболистов, надо смотреть на общую картину. Матч был прекрасным. Мы владели мячом, создавали моменты, но Бельгия сыграла эффективнее, она смогла преобразовать свои моменты в голы. Она не была лучше, она была эффективнее", - сказал он.

Соперником сборной Бельгии по полуфиналу станет команда Франции, которая ранее в пятницу переиграла уругвайцев - 2:0. Встреча Франция - Бельгия пройдет 10 июля в Санкт- Петербурге.

Сборная Бразилии последний раз побеждала в чемпионате мира в 2002 году.