Гости "Джазовых сезонов" Игоря Бутмана смогут посмотреть матч Россия - Хорватия

Специально для гостей установят экран для просмотра игры

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Организаторы IV Международного фестиваля "Джазовые сезоны" под художественным руководством Игоря Бутмана в подмосковных Горках Ленинских в субботу установят экран для трансляции встречи Россия - Хорватия в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

Матч Россия - Хорватия состоится 7 июля в Сочи. "Мы позаботились о тех, кто решил, что ни за что не пропустит исторический матч между Россией и Хорватией. Специально для гостей "Джазовых сезонов" 7 июля будет установлен экран для просмотра игры. Поддержим нашу сборную вместе!" - призвали организаторы.

В этот день на "Джазовых сезонах" выступят вокалист и пианист Джона Нильсон из Швеции, группа Leonid & friends, певец Elliott и Квартет Олега Бутмана, Квинтет Айка Григоряна, а также Большой джазовый оркестр Петра Востокова с программой афро-кубинской музыки.

Музыкальный марафон продолжится 8 июля, выступлением этно-джаз-проекта Van Quartet из Армении, коллектива "Число Пи", Секстета Ильи Морозова и Виктории Кауновой. Хедлайнерами второго фестивального дня станут Амброуз Акинмусир из США и Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана.

"Помимо ценителей джазовой музыки фестиваль объединит любителей живописи, флористики, спорта и просто желающих приятно провести свои выходные в кругу родных и друзей", - отметили в пресс-службе концертной серии. Гости смогут увидеть, как создаются картины, поучаствовать в мастер- классах, лекциях и конкурсах.