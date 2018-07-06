Сборные Швеции и Англии сыграют в Самаре в четвертьфинале чемпионата мира по футболу

САМАРА, 7 июля. /ТАСС/. Сборные Швеции и Англии сыграют в субботу в Самаре в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу. Победитель этой встречи на полуфинальной стадии может встретиться с российской командой.
Матч на "Самара-Арене" пройдет в 17:00 мск (18:00 по местному времени). Шведская сборная впервые с 1994 года сумела пробиться в четвертьфинал чемпионата мира, при этом 24 года назад шведы заняли третье место. 60 лет назад на домашнем мировом первенстве шведы и вовсе играли в финале, уступив со счетом 2:5 бразильцам. Нынешнее поколение шведских игроков не такое яркое, как в 50-х или 90-х годах прошлого столетия, однако Янне Андерссону удалось собрать крепкую команду без звезд, которой явно пошло на пользу отсутствие такого лидера, как Златан Ибрагимович.
Шведы на нынешнем турнире проиграли лишь один матч - на групповой стадии команде Германии (1:2), что не помешало им занять первое место в группе и избежать в 1/8 финала встречи с бразильцами. При этом в трех остальных матчах шведская команда не пропускала мячей, в стартовой встрече плей-офф со счетом 1:0 обыграв швейцарцев. Сборная Швеции вновь надежно сыграла в обороне и использовала один из шансов в атаке, когда не без помощи рикошета забил Эмиль Форсберг.
Лидером обороны сборной Швеции является 33-летний защитник Андреас Гранквист, который выступал за "Краснодар", однако принял решение вернуться на родину. Накануне у него родилась дочь. "У них есть Гарри Кейн, который очень опасен в штрафной площадке. В некоторых играх мы иногда давали возможность забить нам со стандартов, и мы знаем эти свои ошибки. Мы сделаем все, чтобы остановить Кейна, завтра с ним будет жесткая игра", - сказал Гранквист.
Англичане также проиграли в группе лишь раз - команде Бельгии (0:1), однако в 1/8 финала им пришлось пробивать послематчевые пенальти во встрече с колумбийцами. Впервые в истории чемпионатов мира сборная Англии серию пенальти выиграла, в третий раз за последние 20 лет добравшись до четвертьфинала. Однако побеждали англичане на этой стадии в предыдущий раз еще раньше, чем шведы, - в 1990 году, когда им удалось в ярком матче взять в дополнительное время верх над соперниками из Камеруна благодаря дублю Гари Линекера, который реализовал два пенальти.
Нынешняя сборная Англии молода и задорна, однако запаса прочности ей не хватает, что и показал матч с колумбийцами, когда заслуженная победа едва не была упущена на последних секундах основного времени. Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт играет в три центральных защитника, в атаке основную ставку делая на 24-летнего капитана Гарри Кейна, который забил на турнире уже шесть голов, повторив английский рекорд Линекера турнира 1986 года.
Из шести голов три Кейн забил с игры, тогда как два шведских форварда Маркус Берг и Ола Тойвонен на двоих отличились лишь раз - Тойвонен забил один из мячей в ворота мексиканцев (3:0). Слабая реализация моментов - один из главных недостатков сборной Швеции.
"У нас будет больший процент владения мячом, но шведы и при таком раскладе добивались нужного для себя результата. У нас есть возможность совершенствоваться, мы контролируем мяч, но должны лучше обороняться и создавать больше моментов", - сказал Саутгейт. "Люди говорят, что мы индивидуально сильны, играем в топ-клубах, но на чемпионате мира важно, как играет команда. Швеция - замечательная команда, нет причины относиться к ней по-другому", - заявил Кейн.
Матч пропустит дисквалифицированный защитник сборной Швеции Микаэль Лустиг, которого наверняка на правом фланге заменит Эмиль Крафт. При этом в состав шведской сборной после дисквалификации вернется опорный хавбек Себастьян Ларссон. В составе англичан травму получил нападающий Джейми Варди, и его участие в матче под вопросом. Впрочем, Варди является дублером Кейна и с первых минут все равно бы на поле не вышел.
Главным арбитром матча команд Швеции и Англии назначен Бьорн Кёйперс из Нидерландов. Победитель в полуфинале 11 июля на московском стадионе "Лужники" сыграет с лучшей командой пары Россия - Хорватия, которые свой четвертьфинальный матч также проведут в субботу.