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7 июля, 00:11
Сборные Швеции и Англии сыграют в Самаре в четвертьфинале чемпионата мира по футболу
Болельщики сборной Швеции
© Александр Демьянчук/ТАСС
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Победитель в полуфинале 11 июля на московском стадионе "Лужники" сыграет с лучшей командой пары Россия - Хорватия

САМАРА, 7 июля. /ТАСС/. Сборные Швеции и Англии сыграют в субботу в Самаре в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу. Победитель этой встречи на полуфинальной стадии может встретиться с российской командой.

Матч на "Самара-Арене" пройдет в 17:00 мск (18:00 по местному времени). Шведская сборная впервые с 1994 года сумела пробиться в четвертьфинал чемпионата мира, при этом 24 года назад шведы заняли третье место. 60 лет назад на домашнем мировом первенстве шведы и вовсе играли в финале, уступив со счетом 2:5 бразильцам. Нынешнее поколение шведских игроков не такое яркое, как в 50-х или 90-х годах прошлого столетия, однако Янне Андерссону удалось собрать крепкую команду без звезд, которой явно пошло на пользу отсутствие такого лидера, как Златан Ибрагимович.

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Шведы на нынешнем турнире проиграли лишь один матч - на групповой стадии команде Германии (1:2), что не помешало им занять первое место в группе и избежать в 1/8 финала встречи с бразильцами. При этом в трех остальных матчах шведская команда не пропускала мячей, в стартовой встрече плей-офф со счетом 1:0 обыграв швейцарцев. Сборная Швеции вновь надежно сыграла в обороне и использовала один из шансов в атаке, когда не без помощи рикошета забил Эмиль Форсберг.

Лидером обороны сборной Швеции является 33-летний защитник Андреас Гранквист, который выступал за "Краснодар", однако принял решение вернуться на родину. Накануне у него родилась дочь. "У них есть Гарри Кейн, который очень опасен в штрафной площадке. В некоторых играх мы иногда давали возможность забить нам со стандартов, и мы знаем эти свои ошибки. Мы сделаем все, чтобы остановить Кейна, завтра с ним будет жесткая игра", - сказал Гранквист.

Ставка на Кейна

Англичане также проиграли в группе лишь раз - команде Бельгии (0:1), однако в 1/8 финала им пришлось пробивать послематчевые пенальти во встрече с колумбийцами. Впервые в истории чемпионатов мира сборная Англии серию пенальти выиграла, в третий раз за последние 20 лет добравшись до четвертьфинала. Однако побеждали англичане на этой стадии в предыдущий раз еще раньше, чем шведы, - в 1990 году, когда им удалось в ярком матче взять в дополнительное время верх над соперниками из Камеруна благодаря дублю Гари Линекера, который реализовал два пенальти.

Нынешняя сборная Англии молода и задорна, однако запаса прочности ей не хватает, что и показал матч с колумбийцами, когда заслуженная победа едва не была упущена на последних секундах основного времени. Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт играет в три центральных защитника, в атаке основную ставку делая на 24-летнего капитана Гарри Кейна, который забил на турнире уже шесть голов, повторив английский рекорд Линекера турнира 1986 года.

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Из шести голов три Кейн забил с игры, тогда как два шведских форварда Маркус Берг и Ола Тойвонен на двоих отличились лишь раз - Тойвонен забил один из мячей в ворота мексиканцев (3:0). Слабая реализация моментов - один из главных недостатков сборной Швеции.

"У нас будет больший процент владения мячом, но шведы и при таком раскладе добивались нужного для себя результата. У нас есть возможность совершенствоваться, мы контролируем мяч, но должны лучше обороняться и создавать больше моментов", - сказал Саутгейт. "Люди говорят, что мы индивидуально сильны, играем в топ-клубах, но на чемпионате мира важно, как играет команда. Швеция - замечательная команда, нет причины относиться к ней по-другому", - заявил Кейн.

Матч пропустит дисквалифицированный защитник сборной Швеции Микаэль Лустиг, которого наверняка на правом фланге заменит Эмиль Крафт. При этом в состав шведской сборной после дисквалификации вернется опорный хавбек Себастьян Ларссон. В составе англичан травму получил нападающий Джейми Варди, и его участие в матче под вопросом. Впрочем, Варди является дублером Кейна и с первых минут все равно бы на поле не вышел.

Главным арбитром матча команд Швеции и Англии назначен Бьорн Кёйперс из Нидерландов. Победитель в полуфинале 11 июля на московском стадионе "Лужники" сыграет с лучшей командой пары Россия - Хорватия, которые свой четвертьфинальный матч также проведут в субботу.

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