Де Брюйне считает, что рисковая тактика помогла бельгийцам обыграть бразильцев на ЧМ-2018

КАЗАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брюйне считает, что добиться успеха в четвертьфинальном матче чемпионата мира с бразильцами во многом помогла выбранная командой тактика, которая несла определенные риски. Об этом лучший игрок встречи заявил на послематчевой пресс-конференции.
В матче, который прошел на "Казань-Арене", сборная Бельгии обыграла команду Бразилии со счетом 2:1. Четыре года назад бельгийцы не смогли преодолеть эту стадию турнира, уступив аргентинцам. В полуфинале чемпионата мира они сыграют во второй раз в своей истории, в прошлый раз в число лучших четырех команд мира они попадали в 1986 году.
"Мы немного изменили тактику игры, пошли на риск, оставив Ромелу Лукаку далеко впереди, надеясь на то, что он воспользуется свободным пространством, которое могло возникать в случае подключений к атакам Фагнера и Марсело", - сказал Де Брюйне, забивший победный мяч в игре.
"Во второй половине мы немного поменяли тактику, и игра пошла на пользу сопернику. Когда счет стал 2:1, мы постарались сделать все, чтобы победить. Последние 15 минут стали настоящим испытанием нашего характера на прочность. Наша команда работала не покладая рук все 90 минут, чтобы победить в этом матче", - добавил он.
Соперником сборной Бельгии по полуфиналу является команда Франции, которая ранее в пятницу переиграла уругвайцев - 2:0. Встреча Франция - Бельгия пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге. "Мы постараемся сделать все возможное, чтобы пробиться в финал, поэтому будем идти до конца, чтобы победить. Если французы окажутся сильнее, то с этим ничего не поделаешь, это футбол, но мы выложимся на сто процентов", - сказал игрок.
"Мы гордимся тем, что попали в число четырех сильнейших сборных мира, сделаем все возможное, чтобы победить в следующем матче французов. Ведь когда ты находишься в одном матче от финала, ты сделаешь все, чтобы сделать его. Такой шанс выпадает два, может быть, даже раз в жизни. Весь мир будет наблюдать за этой игрой, и мы сделаем все возможное, чтобы оказаться в этом матче", - подчеркнул футболист.