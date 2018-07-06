Де Брюйне считает, что рисковая тактика помогла бельгийцам обыграть бразильцев на ЧМ-2018

В матче, который прошел на "Казань-Арене", сборная Бельгии обыграла команду Бразилии со счетом 2:1

КАЗАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брюйне считает, что добиться успеха в четвертьфинальном матче чемпионата мира с бразильцами во многом помогла выбранная командой тактика, которая несла определенные риски. Об этом лучший игрок встречи заявил на послематчевой пресс-конференции.

В матче, который прошел на "Казань-Арене", сборная Бельгии обыграла команду Бразилии со счетом 2:1. Четыре года назад бельгийцы не смогли преодолеть эту стадию турнира, уступив аргентинцам. В полуфинале чемпионата мира они сыграют во второй раз в своей истории, в прошлый раз в число лучших четырех команд мира они попадали в 1986 году.

"Мы немного изменили тактику игры, пошли на риск, оставив Ромелу Лукаку далеко впереди, надеясь на то, что он воспользуется свободным пространством, которое могло возникать в случае подключений к атакам Фагнера и Марсело", - сказал Де Брюйне, забивший победный мяч в игре.