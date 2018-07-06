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7 июля, 01:14
Как Сочи и Самара готовятся к четвертьфиналу ЧМ-2018
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Болельщики смогут прокатиться на 50-метровых качелях, а также послушать концерты популярных исполнителей

ТАСС, 7 июля. Болельщики чемпионата мира по футболу в субботу, когда в Самаре и Сочи состоятся матчи четвертьфинала, в ожидании игр смогут прокатиться на 50-метровых качелях, виртуально полетать над Стокгольмом, отведать донской ухи по казачьим рецептам и мордовский пача-бургер, а также послушать концерты популярных исполнителей и увидеть в роли дирижера знаменитого тенора Пласидо Доминго. О том, что еще подготовили для гостей турнира в городах-организаторах - в материале ТАСС.

Экстремальные качели и полет Карлсона

В Сочи в субботу на стадионе "Фишт" состоится последний для курорта матч чемпионата между сборными России и Хорватии. Культурная программа дня будет максимально насыщенной. В Олимпийском парке и в центре курорта откроются девять площадок, на которых дадут концерты сотни артистов. Максимальную загрузку ожидают на Фестивале болельщиков на площади Южного мола морского порта во время трансляции матча.

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"Фестиваль сочинской филармонии "Спортивный аккорд", посвященный ЧМ, завершит концерт "Песни России", в котором выступят песенно-инструментальный ансамбль "Кудрина" и детский образцовый ансамбль русской песни "Кудряшки", - рассказали ТАСС в городском концертно-филармоническом объединении. Также в Скайпарке начнет работу новый аттракцион - 50-метровые экстремальные качели, который откроет пионер банджи-джампинга Эй Джей Хаккетт.

На стадионе "Самара Арена" в субботу встретятся сборные Швеции и Англии. Утром в самарском Музее модерна состоится открытие выставки "Неожиданная Швеция", на которой гости узнают интересные факты об этой стране и увидят работы шведских фотографов.

Кроме того, всем желающим предложат превратиться на время в Карлсона и полетать над Стокгольмом в очках виртуальной реальности - в качестве зрителей специального фильма "Полет над Стокгольмом". Кино будет ожидать гостей и в музее-усадьбе А. Н. Толстого, где в течение дня будут бесплатно демонстрироваться различные шведские фильмы.

Вечером в субботу на пешеходной улице Куйбышева в Самаре начнется очередной танцевальный парад. На этот раз участники парада выбрали стиль "диско" и предлагают всем желающим присоединиться к шествию. По маршруту парада до Струковского сада на каждом перекрестке танцоры будут делать остановки, показывать мастерство отдельных сольных и парных танцоров, устраивать мастер-классы.

День рыбака на Балтике

В Санкт-Петербурге 7 июля у гостей чемпионата будет возможность увидеть всемирно известного тенора Пласидо Доминго в непривычном амплуа дирижера. На сцене Концертного зала Мариинского театра певец впервые будет руководить исполнением "Валькирии" Рихарда Вагнера симфоническим оркестром театра и его солистами - перед публикой выступят Михаил Векуа, Михаил Петренко, Екатерина Семенчук, Юлия Маточкина и другие артисты.

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"Пласидо Доминго выступает в амплуа дирижера уже с середины 1990-х годов. Тогда же началось его постоянное сотрудничество с Мариинским театром. Он выступал здесь, в том числе, как вагнеровский певец в партиях Зигмунда и Парсифаля. <…> "Валькирия" находится сейчас в центре внимания артиста еще и потому, что он приглашен дирижировать ею в "святая святых" вагнеровского театра - в Байройт", - отметили в театре.

Главные события 7 июля в Калининграде развернутся в фан- зоне ЧМ-2018, где тысячи жителей и гостей города соберутся, чтобы наблюдать на 120-метровом экране за игрой российской сборной с футболистами Хорватии. Фан-зона откроется в 12:00 мск по местному времени (13:00 мск). Между матчами на площадке, рассчитанной на 15 тыс. человек, пройдут концерты калининградских музыкальных коллективов "ГромЧе" и HTrio.

В городе Пионерском на берегу Балтийского моря в этот день будут отмечать День города и День рыбака. Гостей угостят рыбацкой ухой, будут развлекать музыкой, но не обойдут вниманием и футбол - запланированы выступления мастеров футбольного фристайла. Завершит день фейерверк, выступит солист группы Bad Boys Blue Кевин Маккой.

Фан-фест в Казани 7 июля откроется программой Time for Blues & Rock"n"Roll - на сцене выступят BLUES WILLYS, казанские коллективы "Сообщество братья блюз" и рок-н-ролл бэнд "Макс и Ко". Перед трансляцией матча Россия - Хорватия гостям площадки предложат послушать джаз, сцену займут "M.A.K. Trio" из Казани и квартет Вадима Эйленкрига из Москвы.

Футбол и семейные ценности

Фестиваль болельщиков в Волгограде накануне Дня семьи, любви и верности и в преддверии матча Россия - Хорватия соберет всех желающих на культурно-развлекательный праздник, который организаторы так и назвали "День семьи".

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Гостей и болельщиков ждет большая игровая программа "Семейный футбол" в формате веселых стартов, виртуальное знакомство с великими футбольными и спортивными династиями, фан-зона семейного аквагрима и самые различные мастер- классы. Также на сцене будет представлена шоу-программа, "фишкой" вечера станет выступление группы EIMIC.

В Нижнем Новгороде на территории фестиваля болельщиков также пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи. Планируется, что в 14:40 мск в рамках проекта состоится регистрация двух пар, потом секретами счастливого брака поделятся ветераны семейной жизни.

Также в нижегородском концертном зале "Премио" вечером в субботу состоится "Мультиформатное Show". "[Оно] сочетает в себе историю, музыку, песни, танцы, народные костюмы, древние ремесла, широкое общение со зрителями, угощение хлебным квасом и традиционный русский ужин. Спектакль насыщен яркими и динамичными вокально-хореографическими номерами. В отдельные моменты представления зрители смогут принять в нем активное участие, например, помериться силой с русским богатырем или получить из рук кузнеца только что отчеканенную счастливую монету", - рассказали организаторы.

Мордовский бургер и уха от казаков

В Саранске, где завершены все игры чемпионата, 7 июля пройдет гастрономический фестиваль Welcome FOODball Cup. На площади Тысячелетия в центре Саранска днем будут работать 11 фуд-траков, в которых будет представлена кухня городов- организаторов чемпионата мира по футболу.

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Фестиваль проводится в рамках проекта "Гастрономическая карта России", в котором Мордовия участвует с 2017 года. Гости фестиваля смогут также попробовать и мордовскую кухню, включая пача-бургер - бургер, где вместо булочек используются национальные пшенные блины пача.

В Ростове-на-Дону, несмотря на то, что все пять матчей в городе уже прошли, тоже продолжается культурная программа. В субботу болельщики смогут посетить гастрономический праздник "Донская уха" в соседнем Азовском районе (хутор Курган) и попробовать настоящий традиционный суп по казачьим рецептам. Гостям советуют брать с собой тарелки и стаканы, чтобы отведать уху из разнорыбья.

В 21:00 мск на Фестивале болельщиков в центре Ростова- на-Дону состоится трансляция матча между сборными России и Хорватии, а также перед гостями выступит российская группа The Hatters.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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