Сборные России и Хорватии сыграют в Сочи в четвертьфинале чемпионата мира по футболу

В команде Станислава Черчесова травмирован лишь Юрий Жирков, участие которого в матче с хорватами под вопросом

СОЧИ, 7 июля. /ТАСС/. Сборные России и Хорватии сыграют в субботу в Сочи в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу. Обе команды пробились в 1/4 финала благодаря победам в сериях послематчевых пенальти, где Игорь Акинфеев отразил два удара, а его хорватский коллега Даниел Субашич - три. Матч начнется на стадионе "Фишт" в 21:00 мск. Сборная России, выйдя в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, показала лучший результат в своей истории, тогда как сборная СССР в последний раз пробивалась в восьмерку лучших команд в 1970 году, уступив в 1/4 финала соперникам из Уругвая (0:1 - в дополнительное время). Хорватская команда 20 лет назад в 1/4 финала разгромила действующих чемпионов Европы из Германии (3:0), заняв в итоге рекордное для себя третье место.

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Сборная России, победив в 1/8 финала в серии пенальти испанцев, воспользовалась неудачной игрой соперника, который провел один из худших матчей за последние годы, практически не угрожая воротам Акинфеева. При этом российские футболисты редко проводили контратаки, рассчитывая лишь на серию пенальти. Их ближайший соперник на нынешнем турнире играет гораздо быстрее и агрессивнее испанцев, хотя в своем матче 1/8 финала хорватам этих качеств не хватило для победы над датчанами в основное время. Команды обменялись быстрыми голами, при этом сборная Хорватии вместе с футболистами из Дании поддерживала достаточно высокий темп на протяжении всех 120 минут игры. Могли хорваты победить и в дополнительное время, однако в концовке Лука Модрич не реализовал пенальти. Лидер хорватов в итоге забил в послематчевой серии, героем которой стал Субашич. В полузащите и нападении сборной Хорватии собраны футболисты из сильнейших европейских клубов, при этом в основной состав не проходит партнер Модрича под мадридскому "Реалу" Матео Ковачич, который получил повреждение плеча во встрече с датчанами. На групповой стадии сборная Хорватии одержала три победы, в том числе и над командой Аргентины с разгромным счетом - 3:0. При этом в заключительной встрече с исландцами (2:1) у хорватов играли резервисты, так что не лучший матч лидеров с датчанами можно объяснить потерей игрового ритма. Черчесов состав не назвал Сборная России прилетела в Сочи в четверг, тогда как хорватская команда занимается здесь уже с начала недели, привыкая к жаркому климату - три недели "шашечные" базировались в Ленинградской области. В пятницу Сочи затопил сильнейший ливень, однако в субботу осадков не ожидается. В команде Станислава Черчесова травмирован лишь Юрий Жирков, участие которого в матче с хорватами под вопросом. Отбыл дисквалификацию Игорь Смольников, однако на позиции правого защитника наверняка вновь сыграет Марио Фернандес.

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Во встрече с испанцами Черчесов выбрал схему с пятью защитниками, которая позволила довести матч до серии пенальти. При этом в групповом турнире российская команда победила соперников из Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), действуя с четырьмя защитниками. Две различные схемы использовал на турнире и наставник хорватской сборной Златко Далич - в первом матче с нигерийцами (2:0) он сыграл в двух форвардов и двух игроков опорной зоны, но затем перешел на игру с одним нападающим и тремя центральными полузащитниками - Модричем, Иваном Ракитичем из "Барселоны" и Марцело Брозовичем из итальянского "Интера". Черчесов считает, что хорваты будут варьировать тактику в зависимости от хода игры, и его футболисты должны быть к этому готовыми. Главный тренер сборной России не стал раскрывать ни состав, ни схему своей команды, учитывая, что пресс-конференция состоялась более чем за сутки до матча. "Нам надо учитывать нюансы хорватов, у нас сегодня будет теория, обговорим какие-то вещи, чтобы завтра быть во всеоружии. У нас есть время до матча, чтобы определить состояние каждого футболиста, надо с медицинским штабом еще посоветоваться и сделать выводы для себя", - рассказал Черчесов. "Я не могу сказать ничего об их тактике, я знаю только наш план, - заявил Далич. - Мы будем стараться играть организованно, плотно обороняться, действовать единым фронтом. Нам надо будет пытаться найти наши сильные стороны, а наш соперник будет играть так, как мы ему позволим". "Нам придется навязать им свой стиль игры", - резюмировал хорватский тренер. Услуга 11-летней давности Сборные России и Хорватии провели между собой три матча. В отборочном турнире чемпионата Европы 2008 года команды обменялись нулевыми ничьими, причем досрочно занявшие первое место в группе хорваты затем оказали услугу и команде Гуса Хиддинка, в гостях обыграв сборную Англии - 3:2. Российская команда в итоге также пробилась в финальный турнир, где показала лучший результат в истории, выйдя в полуфинал.