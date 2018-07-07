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7 июля, 00:03
Президентский полк вновь дважды за день проведет церемонию развода караулов для гостей ЧМ
© Артем Геодакян/ТАСС
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Военнослужащие продемонстрируют динамичные перестроения, а также выполнят специальные приемы с оружием

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президентский полк дважды выступит в субботу перед москвичами и гостями чемпионата мира по футболу. Торжественная церемония развода пеших и конных караулов пройдет в полдень на Соборной площади Кремля, а через два часа - на Красной площади.

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Традиция проводить этот церемониал была возрождена в РФ в 2005 году. С тех пор в теплое время года - с апреля по октябрь - военнослужащие Президентского полка выступают перед зрителями каждую субботу в Кремле. Однако в дни чемпионата мира, чтобы больше людей увидели развод караулов, количество выступлений было удвоено. 30 июня Президентский полк впервые провел церемонии на Соборной, а затем на Красной площади.

Зрителям и организаторам это новшество понравилось, поэтому 7 июля Президентский полк вновь проведет церемониал дважды. 30 июня дирижер Президентского оркестра захватил с собой на Красную площадь официальный мяч мирового первенства и свисток, которым, словно футбольный судья, воспользовался для подачи сигнала окончания "игры". Как сообщил ТАСС начальник Центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) Александр Рясков, на этот раз "церемония на Соборной площади пройдет по классическому стандартному сценарию, а на Красной площади Президентский оркестр добавит к нему попурри из футбольных мелодий".

7 июля увидеть первую церемонию на Соборной площади сможет каждый желающий, купив билет на посещение территории Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль". Для того, чтобы посмотреть второе выступление кремлевцев - в 14:00 мск на Красной площади, билеты не нужны.

Церемониальный развод караулов

Развод гвардейских караулов считается одной из самых красочных и зрелищных церемоний, закрепленных в воинских уставах и артикулах с петровских времен, хотя подобные церемониалы существовали еще при великом князе Иване III. Во времена Российской империи развод не был привязан к определенному месту и проводился в резиденции или ставке, где непосредственно находился монарх. Гвардейцы несли караульную службу как во внутренних помещениях резиденции, так и на внешних ее постах.

В разводе караулов принимают участие Рота специального караула, Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка и Президентский оркестр - подразделения Службы коменданта Московского Кремля ФСО. Военные облачаются в особую форму, элементы которой соответствуют парадной форме Российской императорской гвардии образца 1909-1913 годов.

Военнослужащие демонстрируют динамичные перестроения и выполняют специальные приемы с оружием. Особое внимание уделяется слаженности и четкости при выполнении всех элементов программы. Визитная карточка кремлевцев - строевой шаг.

Пеший караул на три четверти состоит из военнослужащих осеннего призыва, проходящих службу в Роте специального караула. Наиболее сложные специальные строевые приемы с оружием демонстрируют военнослужащие-контрактники. 14 всадников Кавалерийского почетного эскорта тоже выполняют весьма сложные элементы, среди которых, например, "конная карусель", "восьмерка", "мельница", "свеча" и "цепочка", а также приемы со штатным холодным оружием.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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