Медведев и президент Хорватии приедут в Сочи на матч ЧМ-2018

Игра между сборными России и Хорватии пройдет в субботу, 7 июля, на стадионе "Фишт"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович вместе посмотрят матч Россия - Хорватия одной четвертой финала чемпионата мира по футболу. Игра пройдет в субботу на стадионе "Фишт".

Как сообщила пресс-служба российского кабинета министров, также "7 июля в Сочи состоится встреча председателя правительства РФ с президентом Хорватии, во время которой планируется обсудить основные вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества России и Хорватии".

Медведев болел за российскую сборную на трибуне московских "Лужников" 1 июля, когда Россия в одной восьмой финала обыграла Испанию и вышла в одну четвертую финала ЧМ. После игры премьер-министр зашел в раздевалку к футболистам, чтобы поздравить их с победой. Тогда же он в шутку предложил всему кабинету министров отправиться на следующий матч в Сочи 7 июля.

Ранее дипломатический источник сообщал, что президент Хорватии прибудет 7 июля в Сочи, чтобы поддержать национальную сборную в матче против команды России. Грабар-Китарович уже приезжала в Нижний Новгород на матч одной восьмой финала чемпионата мира по футболу, где хорваты одержали победу над датчанами.

Встреча Россия - Хорватия в Сочи станет последней для стадиона "Фишт" во время мундиаля. Ее победитель сразится в полуфинале ЧМ либо с Англией, либо со Швецией, матч между которыми также пройдет в субботу.