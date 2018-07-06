Ибрагимович предложил Бекхэму пари на исход матча 1/4 финала ЧМ-2018 Швеция - Англия

Матч 1/4 финала чемпионата мира между командами Швеции и Англии состоится 7 июля в Самаре

ТАСС, 6 июля. Шведский футболист Златан Ибрагимович предложил пари бывшему капитану английской национальной команды Дэвиду Бекхэму на результат четвертьфинального поединка чемпионата мира между сборными Швеции и Англии. Об этом игрок сообщил в своем аккаунте в Instagram.

"Эй, Дэвид, если англичане пройдут дальше, то я оплачу тебе ужин в любом ресторане. А если сборная Швеции одержит победу, то ты купишь мне все, что я захочу в магазине IKEA", - написал Ибрагимович.

Экс-игрок сборной Англии поспешил ответить на предложение бывшего игрока шведской национальной команды. "Если подопечные Янне Андерссона одержат победу, то я лично отвезу тебя в IKEA, где ты сможешь купить все что угодно для своего нового дома в Лос-Анджелесе. В случае победы сборной Англии мы с тобой отведаем фиш-энд-чипс на ближайшем домашнем матче национальной команды на стадионе "Уэмбли", - ответил Бекхэм.