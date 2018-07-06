Ибрагимович предложил Бекхэму пари на исход матча 1/4 финала ЧМ-2018 Швеция - Англия

ТАСС, 6 июля. Шведский футболист Златан Ибрагимович предложил пари бывшему капитану английской национальной команды Дэвиду Бекхэму на результат четвертьфинального поединка чемпионата мира между сборными Швеции и Англии. Об этом игрок сообщил в своем аккаунте в Instagram.
"Эй, Дэвид, если англичане пройдут дальше, то я оплачу тебе ужин в любом ресторане. А если сборная Швеции одержит победу, то ты купишь мне все, что я захочу в магазине IKEA", - написал Ибрагимович.
Экс-игрок сборной Англии поспешил ответить на предложение бывшего игрока шведской национальной команды. "Если подопечные Янне Андерссона одержат победу, то я лично отвезу тебя в IKEA, где ты сможешь купить все что угодно для своего нового дома в Лос-Анджелесе. В случае победы сборной Англии мы с тобой отведаем фиш-энд-чипс на ближайшем домашнем матче национальной команды на стадионе "Уэмбли", - ответил Бекхэм.
Ибрагимович является лучшим бомбардиром в истории шведской национальной команды, имея в своем активе 62 гола. В марте нападающий перешел в клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" из английского "Манчестер Юнайтед".
Бекхэм выступал за сборную Англии в период с 1996 по 2009 год. Полузащитник провел за национальную команду 115 игр и забил 17 голов. В сезоне-2012/13 английский игрок выступал вместе с Ибрагимовичем во французском клубе ПСЖ.
Матч 1/4 финала чемпионата мира между командами Швеции и Англии состоится 7 июля в Самаре (начало - 17:00 мск).