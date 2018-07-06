Эксперт: Сборная Бельгии является главным фаворитом чемпионата мира по футболу

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 1988 года по футболу Виктор Лосев считает сборную Бельгии главным претендентом на победу на чемпионате мира в России. Такое мнение он высказал ТАСС.
В пятницу сборная Бельгии со счетом 2:1 переиграла команду Бразилии и вышла в полуфинал чемпионата мира, где сыграет с французами.
"На данный момент это лучший матч на этом чемпионате мира, - считает эксперт. - Жаль, что сразу несколько таких сильных и достойных команд собрались в одной половине сетки. С другой стороны, хорошо, что сборная России попала в другую часть, это большой шанс для нашей команды".
"Полуфинал между бельгийцами и французами тоже будет интересный, мне кажется, сборная Бельгии смотрится предпочтительнее. Атакующая тройка Кевин Де Брюйне, Ромелу Лукаку и Эден Азар показывает просто фантастический футбол. Они и цепляются за мяч, и быстрые, и исполнение на высоком уровне. Думаю, что бельгийцы - основные фавориты чемпионата мира", - продолжил эксперт.
В субботу сборная России в 1/4 финала чемпионата мира сыграет с командой Хорватии. "В сборной Хорватии собраны футболисты более высокого уровня, но наша команда играет дома, российские футболисты уже перевыполнили задачу и почувствовали уверенность в себе. Думаю, что сумасшедшая поддержка сыграет большую роль. То, что мы играем дома, большой плюс, и это может перевесить мастерство, которое есть у хорватов" - считает Лосев.
Чемпионат мира завершится 15 июля. Финальный матч состоится на московском стадионе "Лужники".