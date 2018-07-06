Эксперт: Сборная Бельгии является главным фаворитом чемпионата мира по футболу

В пятницу сборная Бельгии со счетом 2:1 переиграла команду Бразилии и вышла в полуфинал чемпионата мира, где сыграет с французами

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 1988 года по футболу Виктор Лосев считает сборную Бельгии главным претендентом на победу на чемпионате мира в России. Такое мнение он высказал ТАСС.

В пятницу сборная Бельгии со счетом 2:1 переиграла команду Бразилии и вышла в полуфинал чемпионата мира, где сыграет с французами.

"На данный момент это лучший матч на этом чемпионате мира, - считает эксперт. - Жаль, что сразу несколько таких сильных и достойных команд собрались в одной половине сетки. С другой стороны, хорошо, что сборная России попала в другую часть, это большой шанс для нашей команды".