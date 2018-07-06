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6 июля, 23:34
Видеоролики "Чекань за наших" в поддержку сборной РФ набрали в соцсетях 9 млн просмотров
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Во флешмобе приняли участие не только рядовые болельщики, но и известные артисты и певцы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Флешмоб "Чекань за наших", в ходе которого россияне выкладывают в интернете видеоролики собственной игры в футбол в поддержку национальной сборной, набрал порядка 9 млн просмотров.

Флешмоб "Чекань за наших" запустил в социальной сети "Одноклассники" воспитанник академии футбольного клуба "Локомотив" Артем Шпинев, сыгравший мальчика Сашу в заявочном видеоролике России на право проведения ЧМ-2018. На своей странице в "Одноклассниках" он опубликовал пост, призвав всех пользователей поддержать сборную России. Флешмоб поддержал Российский футбольный союз. Чтобы, принять участие в акции, необходимо начеканить несколько раз футбольный мяч, снять это на видео и выложить в социальной сети с хэштегом "ЧеканьЗаНаших".

"Всего во флешмобе приняли участие более 2000 пользователей "Одноклассников", сборной также в своих видео пожелали удачи артисты лейбла Black Star Мот и Natan, а также Михаил Галустян, Александр Ревва и певица Полина Гагарина. Видео пользователей и знаменитостей собрали более 9 млн просмотров", - сообщили ТАСС в пресс-службе социальной сети "Одноклассники".

В компании по мониторингу СМИ "Медиалогии" сообщили ТАСС, что "в соцсетях за два месяца появилось более 4 тыс. сообщений по теме акции". Россияне призывают пользователей снимать собственное видео и тем самым оказать поддержку российской сборной. "Снимайте на видео, как вы жонглируете мячом, выкладывайте в свои соцсети и передавайте эстафету своим друзьям", - написал пользователь teamrussia на своей странице в Instagram.

Футбол с местным колоритом

Жители регионов России постарались творчески подойти к подготовке видеороликов - некоторые футбольные упражнения выполняют под звуки национальных музыкальных инструментов. Болельщики Кабардино-Балкарской Республики (КБР) сопроводили ролик спортивной мелодией, исполненной на национальной гармошке.

В Ставропольском крае к акции "Чекань за наших" одними из первых присоединилась семья Масленниковых, сыграв в футбол на единственной в России соломенной фан-зоне, которая создана на бахче. Взрослые вместе с детьми устроили перепасовку на фоне четырехметрового соломенного макета кубка FIFA.

Новосибирские болельщики смонтировали двухминутное видео, где девять человек играют в футбол и пытаются выполнять различные сложные трюки с мячом. "Мы вообще-то больше по хоккею, но болельщик - это же, как говорится, состояние души, поэтому болеем за сборную, и когда узнали про акцию, решили поддержать", - рассказал ТАСС один из создателей видео, профессиональный монтажер Илья Лисицын.

Самым маленьким участником флешмоба в Перми стал двухлетний Марсель. Он с папой регулярно ходит на футбольные тренировки, и теперь отец и сын также вместе решили записать ролик для всероссийской акции.

В Крыму флешмоб, посвященный поддержке российской сборной, поддержали целыми семьями. Например, в Ленинском районе прошел семейный матч, в котором приняли участие сотрудники местного отдела полиции и их дети. Еще одна семейная тренировка прошла в Евпатории - на футбольное поле вышли капитан полиции Сергей Щетинин и его сын Никита, который занимается футболом. "На чемпионате мира по футболу мы вместе с папой болеем за нашу российскую сборную, прогнозировать исход матча с Хорватией сложно, и забегать наперед я не хочу, но мы верим в победу", - рассказал ТАСС юный футболист.

Калининградские полицейские приехали на площадку перед стадионом "Калининград", где уже прошли четыре игры группового этапа чемпионата мира по футболу, и записали свой видеоролик в поддержку сборной России. "Сочи, встречай и пой!", - такой фразой они завершили видеообращение, которое уже набрало в сети более 27,5 тыс. просмотров.

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