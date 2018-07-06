Министр спорта Татарстана считает, что матчи ЧМ-2018 в Казани прошли на высочайшем уровне

Владимир Леонов напомнил, что чемпионат мира для Казани на этом не заканчивается - вплоть до финала продолжит свою работу фестиваль болельщиков, где можно будет увидеть все оставшиеся игры турнира

"Казань приняла шесть матчей главного спортивного турнира в истории нашей страны и, подводя предварительные итоги, мы можем сказать, что нам удалось все сделать на высшем уровне. Все команды, которые побывали в нашем городе, тысячи болельщиков со всего мира и вообще все гости столицы Татарстана остались довольны тем, как их встретили в Казани. Логистика, размещение, обслуживание - все на высшем уровне", - сказал он.

КАЗАНЬ, 6 июля. /ТАСС/. Матчи чемпионата мира по футболу в Казани прошли на высочайшем уровне, считает министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Об этом он сообщил ТАСС после матча между сборными Бразилии и Бельгии - последнего для "Казань-Арены" в рамках турнира.

Леонов добавил, что Казань приняла гостей со свойственными ей радушием и гостеприимством, создав для них все необходимые условия. Отдельно он отметил сборные Австралии, Японии и Колумбии, которые базировались в Казани на протяжении турнира. "Не секрет, что мы сдружились с ними и с болельщиками из этих стран, они своим присутствием украсили наш город. Сами же команды остались довольны тем временем, что они провели у нас, и теми условиями для проживания и тренировок, которые им были созданы", - сообщил министр.

При этом Леонов напомнил, что чемпионат мира для Казани на этом не заканчивается - вплоть до финала продолжит свою работу фестиваль болельщиков, где можно будет увидеть все оставшиеся игры турнира. "Казань счастлива быть частью большого футбольного праздника, который будет шагать по стране еще целую неделю. Ну а мы будем болеть за нашу команду, за сборную России. Им нужна наша поддержка", - считает он.

В Казани состоялись четыре матча группового этапа ЧМ: Франция - Австралия (2:1), Иран - Испания (0:1), Польша - Колумбия (0:3) и Южная Корея - Германия (2:0). В матче 1/8 финала сборная Франции в Казани обыграла команду Аргентины (4:3). Завершилась серия матчей турнира в Казани игрой 1/4 финала, где сборная Бельгии обыграла команду Бразилии со счетом 2:1.