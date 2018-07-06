Де Брюйне признан лучшим игроком матча 1/4 финала чемпионата мира Бразилия - Бельгия

В пятницу сборная Бельгии со счетом 2:1 обыграла команду Бразилии, полузащитник отметился забитым голом

КАЗАНЬ, 6 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брюйне признан лучшим игроком матча 1/4 финала чемпионата мира против команды Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Сборная Бельгии второй раз в истории вышла в полуфинал чемпионата мира, обыграв бразильцев

В пятницу сборная Бельгии со счетом 2:1 обыграла команду Бразилии. Встреча прошла в Казани. Бельгийцы во второй раз в истории вышли в полуфинал чемпионата мира. Де Брюйне отметился забитым мячом.

Соперником сборной Бельгии по полуфиналу станет команда Франции, которая ранее в своем матче 1/4 финала переиграла уругвайцев - 2:0. Встреча Франция - Бельгия пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге.