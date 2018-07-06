Чемпионом мира по футболу в России станет сборная из Европы

На победу в турнире претендуют команды Франции, Бельгии, Швеции, Англии, России и Хорватии

В пятницу в матче 1/4 финала чемпионата мира сборная Бельгии обыграла команду Бразилии со счетом 2:1 и вышла в полуфинал турнира. Ранее в полуфинал вышла сборная Франции, со счетом 2:0 обыгравшая команду Уругвая. В двух оставшихся четвертьфиналах сыграют четыре европейские сборные: команда России встретится с хорватами, а англичане - со сборной Швеции.

ТАСС, 6 июля. Победителем чемпионата мира по футболу в России станет европейская сборная, так как все четыре полуфиналиста будут представлять эту часть света.

Таким образом, все полуфиналисты мирового первенства в России будут представителями Европы. Подобное произошло в пятый раз в истории чемпионатов мира. Последний раз четыре команды из Европы играли в полуфиналах мирового первенства в Германии в 2006 году. Тогда за выход в финал турнира боролись итальянцы, французы, немцы и португальцы.

На турнире в Испании в 1982 году в полуфиналы вышли сборные Италии, ФРГ, Польши и Франции. В Англии в 1966 году в число четырех лучших команд вошли команды Англии, ФРГ, Португалии и СССР. На чемпионате мира в Италии в 1934 году в полуфиналах играли сборные Италии, Чехословакии, Австрии, Германии.

Сборные не из Европы только один раз побеждали на чемпионатах мира, проходивших в Европе, - на турнире в Швеции в 1958 году первенствовали бразильцы. Чемпионат мира в России стал 11-м, который принимает европейская страна. В десятый раз на чемпионате мира, проходящем в Европе, победу одержит сборная из этой части света.

Европейские сборные также только один раз побеждали на чемпионатах мира, которые проходили за пределами Европы. В 2014 году на турнире в Бразилии первенствовали немцы. На остальных девяти турнирах - в Азии, Африке, Южной и Северной Америке - побеждали южноамериканские сборные.