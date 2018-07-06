Сборная Бельгии второй раз в истории вышла в полуфинал чемпионата мира, обыграв бразильцев

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу бельгийской команды

В полуфинале сборная Бельгии 10 июля сыграет в Санкт-Петербурге с командой Франции, которая ранее в пятницу в Нижнем Новгороде одержала победу над уругвайцами со счетом 2:0.

Счет был открыт на 13-й минуте, бразильский полузащитник Фернандиньо забил гол в свои ворота. На 31-й минуте преимущество бельгийцев удвоил полузащитник Кевин Де Брюйне. На 76-й минуте гол забил бразильский полузащитник Ренато Аугусто.

КАЗАНЬ, 6 июля. /ТАСС/. Сборная Бельгии по футболу одержала победу над командой Бразилии со счетом 2:1 в матче 1/4 финала чемпионата мира. Встреча, которую посетили 42 тысячи 873 человека, прошла в Казани.

Кевин Де Брюйне стал сотым футболистом на чемпионате мира в России, который забил гол. Фернандиньо - второй игрок в истории сборной Бразилии, забивший мяч в свои ворота на чемпионате мира. Первым был Марсело, который отметился автоголом на турнире в 2014 году в матче с хорватами (3:1).

Сборная Бельгии второй раз в истории вышла в полуфинал чемпионата мира. Впервые бельгийцы попали в четверку лучших команд мирового первенства в 1986 году. В полуфинале бельгийцы проиграли аргентинцам (0:2).

За сборную Бельгии на чемпионате мира - 2018 забивали девять разных футболистов: Де Брюйне, Ромелу Лукаку, Дрис Мертенс, Эден Азар, Миши Батшуайи, Аднан Янузай, Ян Вертонген, Маруан Феллайни и Насер Шадли. В истории чемпионатов мира только в составе двух сборных было больше игроков, забивавших голы. За итальянцев в 2006 году и за французов в 1982-м голы забивали 10 разных футболистов.

История встреч

Сборные Бельгии и Бразилии пятый раз играли друг с другом. Бельгийцы выиграли второй раз, трижды побеждали бразильцы. На чемпионатах мира команды встречали один раз в матче 1/8 финала в 2002 году, тогда победу одержали бразильцы (2:0).

Команда Бельгии восьмой раз играла на чемпионатах мира против команд из Южной Америки. Третий раз бельгийцы одержали победу. Четыре раза они терпели поражения, один матч завершился вничью.

Сборная Бразилии четвертый чемпионат мира подряд вылетает с турнира после поражения от европейской команды. В 2006 году бразильцы уступили французам, в 2010-м - голландцам, в 2014-м - немцам. После того, как сборная Бразилии лишилась шансов на победу в турнире, борьбу за чемпионство продолжают только команды из Европы: сборные Франции, Бельгии, России, Хорватии, Швеции и Англии.