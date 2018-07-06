Сборная Франции победила уругвайцев и шестой раз в истории вышла в полуфинал ЧМ по футболу

Ранее французская сборная добивалась подобного результата в 1958, 1982, 1986, 1998 и 2006 годах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июля. /ТАСС/. Сборная Франции по футболу победила команду Уругвая в четвертьфинале чемпионата мира по футболу и шестой раз в истории вышла в полуфинал мирового первенства. Ранее французская сборная добивалась подобного результата в 1958, 1982, 1986, 1998 и 2006 годах. Сборная Франции подошла к четвертьфиналу с потерями в лице дисквалифицированного полузащитника итальянского "Ювентуса" Блеза Матюиди и травмированного защитника английского "Манчестер Сити" Бенжамена Менди. Главной проблемой Оскара Табареса при комплектовании стартового состава стало повреждение основного форварда и лучшего бомбардира команды Эдинсона Кавани. Тренерский штаб до последнего держал в тайне информацию об участии нападающего в матче, но в заявке на игру его не оказалось. Учитывая фактор Кавани плюс более сбалансированный состав французов, именно подопечные Дидье Дешама считались фаворитами встречи.

На стороне уругвайцев была лишь статистика личных противостояний. В восьми матчах со сборной Уругвая французы сумели победить лишь однажды (в товарищеском матче в Париже в 1985 году). Причем на чемпионатах мира французская сборная дважды сыграла вничью и один раз уступила уругвайской команде. Сухая победа и ошибка Муслеры С первых минут стало понятно, что зрителей на арене "Нижний Новгород" ждет открытый футбол. Команды попеременно владели мячом, стараясь доводить свои атаки до ударов по воротам. Ближе к середине тайма французы прибрали инициативу к своим рукам, вынуждая уругвайцев играть на контратаках. На 40-й минуте сборная Франции получила право на штрафной удар. Антуан Гризманн с правого угла штрафной исполнил подачу на Рафаэля Варана, который головой переправил мяч в левый угол ворот Фернандо Муслеры. Спустя четыре минуты аналогичный момент был у команды Уругвая. Подачу с фланга замыкал Мартин Касерес, но выше всяких похвал сыграл голкипер французов Уго Льорис, в красивом прыжке отразивший удар в нижний угол ворот.

Смотрите также Сборная Франции обыграла команду Уругвая и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу

Во втором тайме расстановка сил не поменялась. Французы продолжили владеть мячом, тем не менее их второй гол случился во время контратаки. Корентен Толиссо прошел по бровке, отдал мяч на Гризманна, который пробил по воротам. На пути мяча после не самого сложного удара встал Муслера, но тот от его рук неожиданно срикошетил в ворота. Игра была сделана. Уругвайцы всеми силами пытались переломить ход матча, но их попытки оказались тщетными. Дальше прошла сборная Франции, которая узнает своего соперника по итогам матча Бразилия - Бельгия. Нижний Новгород переживал за уругвайцев Болельщики сборной Франции пришли на стадион организованным маршем, размахивая флагами своей страны и выкрикивая футбольные речевки в поддержку любимой команды. Уругвайских фанатов было несколько больше, они были весьма приметны благодаря яркой одежде, атрибутике и аквагриму.

Местные жители в основном отдавали предпочтение уругвайцам, тренировочная база которых располагается в городе Бор, в получасе езды от Нижнего Новгорода. Креативные зрители пришли в футболках с надписью "Боругвай", которая соединяет наименование населенного пункта и название государства. На окнах домов по пути следования команды на арену жители развесили листы бумаги, где по-испански было написано "Добро пожаловать, Уругвай!" Сказался более высокий класс французов По окончании матча главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес был расстроен поражением своих подопечных. "Если отвечать на вопрос, чего не хватило в данном матче, то нам недоставало того же, чего и сопернику. Если я говорю "нам", то имею в виду не только футболистов, но и себя. Мы очень много сделали, но не смогли воспользоваться недостатками французов в данном матче", - считает специалист.