Для фанатов создан эффект максимального присутствия

Для фанатов создан эффект максимального присутствия. Все четвертьфинальные матчи прямо с площади прокомментируют представители канала "Матч ТВ" Михаил Поленов, Роман Гутцайт и Константин Генич.

ЕРЕВАН, 6 июля. /ТАСС/. Самая большая фан-зона Армении открылась в пятницу на площади Свободы в центре Еревана для болельщиков чемпионата мира по футболу, она способна вместить до 15 тыс. любителей футбола.

Организовал фан-зону российский бизнесмен, владелец футбольного клуба "Пюник" Артур Согомонян. "Для меня очень важно, чтобы в Армении чувствовалось дыхание российского чемпионата мира и ереванцы смогли быть причастными к этому празднику", - сказал он ТАСС.

Помимо комментаторов в столицу Армении прибыли российские звезды футбольного фристайла. В субботу они проведут мастер-класс для всех желающих. После первого четвертьфинального матча Уругвай - Франция (0:2) состоялся концерт певицы Веры Брежневой.

В субботу фанатов ждет встреча со звездами мирового футбола прошлых лет. Фан-зону посетят Кафу, Габриэль Батистута, Иван Саморано, Юрий Джоркаефф и другие.