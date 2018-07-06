Льорис: сборная Франции играла умнее и лучше уругвайцев в матче 1/4 финала ЧМ

Вратарь считает, что нет разницы, кто станет соперником сборной в полуфинале чемпионата мира

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июля. /ТАСС/. Сборная Франции по футболу играла умнее и лучше команды Уругвая в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Такое мнение высказал журналистам французский голкипер Уго Льорис.

"Мы играли умнее, лучше. После первого гола было очень тяжело вернуться в игру. Когда команда на подъеме и радуется забитому мячу, то можно подумать, что все решено, однако это не так. Когда был голевой момент у наших ворот, то я просто оказался в нужном месте, в нужное время, я сделал шаг, воспользовался пространством и смог отразить удар", - сказал вратарь.

Он считает, что нет разницы, кто станет соперником сборной в полуфинале чемпионата мира. "Для меня не принципиально, кто будет играть с нами в полуфинале. Однако в параллельном матче считаю фаворитом бразильцев. Они одни из главных претендентов на финал. Мы бы, конечно, хотели выиграть этот турнир, но понимаем, что в полуфинале нас ждет очень серьезный соперник и нужно будет пройти его", - добавил футболист.

Оценивая игру вратаря сборной Уругвая Фернандо Муслеры, Льорис отметил, что "сегодня был не его день". "Что касается Муслеры, то он один из лучших вратарей мира. Как вратарь ты всегда должен очень много думать и хладнокровно подходить к каждой игре", - сказал он.

В полуфинале сборная Франции сыграет с победителем матча между командами Бразилии и Бельгии. Чемпионат мира завершится 15 июля.