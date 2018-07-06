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6 июля, 21:22
Футболист Погба призвал СМИ перестать критиковать партнера по сборной Франции Гризманна
Поль Погба
© Станислав Красильников/ТАСС
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После начала чемпионата мира Гризманн подвергся критике в прессе за свое невыразительное выступление на турнире в России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Франции Поль Погба призвал представителей СМИ перестать критиковать своего партнера по национальной команде Антуана Гризманна. Об этом Погба заявил журналистам.

После начала чемпионата мира Гризманн подвергся критике в прессе за свое невыразительное выступление на турнире в России. В пятницу французские футболисты победили уругвайцев со счетом 2:0 в четвертьфинале чемпионата мира. Гризманн забил второй мяч команды.

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"Мы счастливы, что победили, что тут еще скажешь? Что касается Гризманна, то он старается делать все для команды, он всегда решителен, даже если его критикуют. Не трогайте его, не критикуйте", - сказал Погба.

"Шансы на финал? Мы счастливы, что вышли в полуфинал, но мы продолжаем свой путь на чемпионате мира. Это не окончательная пристань для французского корабля", - заключил полузащитник сборной Франции.

В полуфинале сборная Франции сыграет с победителем матча между командами Бразилии и Бельгии. Чемпионат мира завершится 15 июля.

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