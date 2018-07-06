Футболист Погба призвал СМИ перестать критиковать партнера по сборной Франции Гризманна

После начала чемпионата мира Гризманн подвергся критике в прессе за свое невыразительное выступление на турнире в России

После начала чемпионата мира Гризманн подвергся критике в прессе за свое невыразительное выступление на турнире в России. В пятницу французские футболисты победили уругвайцев со счетом 2:0 в четвертьфинале чемпионата мира. Гризманн забил второй мяч команды.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Франции Поль Погба призвал представителей СМИ перестать критиковать своего партнера по национальной команде Антуана Гризманна. Об этом Погба заявил журналистам.

Сборная Франции обыграла команду Уругвая и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу

"Мы счастливы, что победили, что тут еще скажешь? Что касается Гризманна, то он старается делать все для команды, он всегда решителен, даже если его критикуют. Не трогайте его, не критикуйте", - сказал Погба.

"Шансы на финал? Мы счастливы, что вышли в полуфинал, но мы продолжаем свой путь на чемпионате мира. Это не окончательная пристань для французского корабля", - заключил полузащитник сборной Франции.

В полуфинале сборная Франции сыграет с победителем матча между командами Бразилии и Бельгии. Чемпионат мира завершится 15 июля.