Мбаппе: сборная Франции имеет большие амбиции относительно ЧМ-2018

Форвард считает, что победа над уругвайцами достигнута благодаря действиям всей команды

В пятницу французские футболисты со счетом 2:0 обыграли соперников из Уругвая. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июля. /ТАСС/. Сборная Франции по футболу рассчитывает на победу в чемпионате мира в России. Об этом рассказал журналистам после встречи 1/4 финала чемпионата с командой Уругвая французский форвард Килиан Мбаппе.

Сборная Франции обыграла команду Уругвая и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу

"Надеемся, что нам удастся выйти в финал, понимаю, что в нас не очень верили, это естественно. Но у меня и всей команды очень большие амбиции касательно победы в чемпионате. Мы можем как хорошо атаковать, так и защищаться. Наша сила в том, что мы бьемся до конца", - сказал футболист.

Он считает, что победа над уругвайцами достигнута благодаря действиям всей команды. "Мы победили благодаря всей команде и, конечно же, нашему капитану (вратарь Уго Льорис - прим. ТАСС). Это человек, который нас поддерживает, он важная часть нашей команды", - сказал Мбаппе.

Он также оценил игру форварда уругвайцев Луиса Суареса. "Прекрасный игрок. Иногда он затягивает игру, но он невероятный, отвечает всем критериям лучшего игрока мира", - добавил Мбаппе.

В полуфинале сборная Франции сыграет с победителем другого четвертьфинального матча - между командами Бразилии и Бельгии.