Футболист сборной Франции Гризманн был уверен в выходе команды в полуфинал ЧМ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июля. /ТАСС/. Форвард сборной Франции по футболу Антуан Гризманн был уверен в выходе команды в полуфинал чемпионата мира. Об этом он рассказал журналистам после встречи 1/4 финала с командой Уругвая.
В пятницу французские футболисты со счетом 2:0 обыграли команду Уругвая. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.
"Я был уверен в себе и в победе нашей команды, мы будем двигаться дальше по турниру и делать свое дело. Через четыре дня у нас новый матч, надеюсь, там нас тоже ждет удача. Мы отпраздновали в раздевалке нашу победу, радовалась вся команда. Я видел уже в интернете, как французы радуются на улицах в нашей стране; понимаю, что наша игра дает возможность всем им мечтать, хочется, чтобы эти мечты жили как можно дольше", - сказал футболист.
В полуфинале сборная Франции сыграет с победителем матча между командами Бразилии и Бельгии. Чемпионат мира завершится 15 июля.