Футболист сборной Франции Гризманн был уверен в выходе команды в полуфинал ЧМ

В пятницу французские футболисты со счетом 2:0 обыграли команду Уругвая в матче 1/4 финала чемпионата мира

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июля. /ТАСС/. Форвард сборной Франции по футболу Антуан Гризманн был уверен в выходе команды в полуфинал чемпионата мира. Об этом он рассказал журналистам после встречи 1/4 финала с командой Уругвая. В пятницу французские футболисты со счетом 2:0 обыграли команду Уругвая. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Смотрите также Сборная Франции обыграла команду Уругвая и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу