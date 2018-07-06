Суарес: сборной Уругвая не хватало Кавани в матче 1/4 финала ЧМ с французами

Говоря о вратарской ошибке Фернандо Муслеры в случае со вторым голом, Суарес заявил, что "такое случается один раз из тысячи"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июля. /ТАСС/. Сборной Уругвая по футболу не хватало нападающего Эдинсона Кавани в матче 1/4 финала чемпионата мира с командой Франции. Такое мнение высказал после встречи журналистам форвард уругвайцев Луис Суарес.

"Есть футболисты очень важные для команды, такие, как Кавани. Не хочу преуменьшать нашу силу, но его нам сегодня не хватало. Мы должны винить только себя", - сказал он.

Говоря о вратарской ошибке Фернандо Муслеры в случае со вторым голом, Суарес заявил, что "такое случается один раз из тысячи". "Франция была не сильнее нас, но сегодня показала себя как более опытный турнирный боец, когда мы пропустили, было сложно создавать моменты впереди. Уругвай оказался в сложной турнирной сетке - Португалия, Франция. Но фаворитов тут нет, это чемпионат мира", - добавил футболист.

В полуфинале сборная Франции сыграет с победителем другого четвертьфинального матча - между командами Бразилии и Бельгии, который пройдет позднее в пятницу в Казани (начало - 21:00 мск).

Чемпионат мира завершится 15 июля.