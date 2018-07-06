Годин: сборная Уругвая намерена взять реванш у французов за поражение в четвертьфинале ЧМ

В пятницу уругвайские футболисты уступили французам со счетом 0:2. Встреча прошла в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июля. /ТАСС/. Сборная Уругвая по футболу намерена взять реванш у команды Франции за поражение в матче 1/4 финала чемпионата мира. Об этом сказал после встречи журналистам защитник уругвайцев Диего Годин.

В пятницу уругвайские футболисты уступили французам со счетом 0:2. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.