Годин: сборная Уругвая намерена взять реванш у французов за поражение в четвертьфинале ЧМ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июля. /ТАСС/. Сборная Уругвая по футболу намерена взять реванш у команды Франции за поражение в матче 1/4 финала чемпионата мира. Об этом сказал после встречи журналистам защитник уругвайцев Диего Годин.
В пятницу уругвайские футболисты уступили французам со счетом 0:2. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.
"Благодарю партнеров по команде, сегодня они выложились на все 100 процентов. Нам не хватило сыгранности в матче против очень сильного соперника. Мы потерпели обидное поражение, что еще раз доказывает, что в футболе бывает всякое. Мы обязательно возьмем реванш", - сказал Годин.
В полуфинале сборная Франции сыграет с победителем другого четвертьфинального матча между командами Бразилии и Бельгии, который пройдет позднее в пятницу в Казани (начало - 21:00 мск).
Чемпионат мира завершится 15 июля.