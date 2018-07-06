Кобелев: отсутствие Кавани повлияло на игру уругвайцев в матче 1/4 финала ЧМ с французами

По словам бывшего главного тренера "Динамо", сборная Франции является хорошей и сбалансированной командой

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Отсутствие на поле нападающего сборной Уругвая Эдинсона Кавани чувствовалось в действиях команды в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу против французов. Такое мнение ТАСС высказал призер чемпионата СССР и России, обладатель Кубка России и бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев.

Сборная Франции обыграла команду Уругвая и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу

Сборная Уругвая в пятницу уступила команде Франции со счетом 0:2. В составе южноамериканцев не выступал Кавани, который в четырех матчах чемпионата мира забил три мяча.

"Его отсутствие чувствовалось. Связка Кавани и Луис Суарес может из ничего сделать гол, поэтому потеря его негативно сказалась на результате", - сказал Кобелев.

По его словам, сборная Франции является хорошей и сбалансированной командой. "Там много молодых ребят, которые в расцвете сил. В течение ближайших четырех-шести лет сборная Франции будет представлять серьезную угрозу для остальных команд", - отметил Кобелев.

Французские футболисты в полуфинале сыграют с победителем пары Бразилия - Бельгия. Матч 1/2 финала пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге.