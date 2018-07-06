Полиция в Нижнем Новгороде не зафиксировала нарушений порядка на матче 1/4 финала ЧМ

В Нижнем Новгороде прошли четыре матча группового этапа чемпионата мира, встреча 1/8 финала и игра 1/4 финала.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июля. /ТАСС/. Полицейские не зафиксировали нарушений порядка на матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Франции (0:2). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба управления МВД России по Нижегородской области.

Сборная Франции обыграла команду Уругвая и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу

"Сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан во время футбольного матча. Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В Нижнем Новгороде прошли четыре матча группового этапа чемпионата мира, встреча 1/8 финала и игра 1/4 финала. Больше стадион "Нижний Новгород" принимать игры мирового первенства не будет.