Марсело и Неймар вошли в состав сборной Бразилии на матч 1/4 финала с бельгийцами

Встреча состоится в Казани и начнется в 21:00 мск

КАЗАНЬ, 6 июля. /ТАСС/. Защитник Марсело и нападающий Неймар включены в стартовый состав сборной Бразилии по футболу на матч 1/4 финала чемпионата мира против команды Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Марсело получил травму спины в матче последнего тура группового этапа против сборной Сербии (2:0). До повреждения бразилец сыграл в двух встречах - против команд Швейцарии (1:1) и Коста-Рики (2:0). Матч из-за перебора желтых карточек пропустит полузащитник сборной Бразилии Каземиро, который выходил в стартовом составе во всех предыдущих играх команды на турнире.

Полностью состав сборной Бразилии выглядит следующим образом: Алиссон, Тиаго Силва, Миранда, Марсело, Фагнер, Фернандиньо, Филиппе Коутиньо, Паулиньо, Виллиан, Габриэл Жезус, Неймар.