Марсело и Неймар вошли в состав сборной Бразилии на матч 1/4 финала с бельгийцами

КАЗАНЬ, 6 июля. /ТАСС/. Защитник Марсело и нападающий Неймар включены в стартовый состав сборной Бразилии по футболу на матч 1/4 финала чемпионата мира против команды Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.
Марсело получил травму спины в матче последнего тура группового этапа против сборной Сербии (2:0). До повреждения бразилец сыграл в двух встречах - против команд Швейцарии (1:1) и Коста-Рики (2:0). Матч из-за перебора желтых карточек пропустит полузащитник сборной Бразилии Каземиро, который выходил в стартовом составе во всех предыдущих играх команды на турнире.
Полностью состав сборной Бразилии выглядит следующим образом: Алиссон, Тиаго Силва, Миранда, Марсело, Фагнер, Фернандиньо, Филиппе Коутиньо, Паулиньо, Виллиан, Габриэл Жезус, Неймар.
Главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес сделал ряд изменений в стартовом составе по сравнению с матчем 1/8 финала против японцев (3:2). В запасе остались полузащитник Янник Феррейра Карраско и нападающий Дрис Мертенс, на поле выйдут полузащитники Насер Шадли и Маруан Феллайни. Карраско играл в трех матчах на чемпионате, Мертенс - во всех четырех, в матче с японцами Феллайни и Шадли вышли на замену и отличились забитыми голами.
Состав сборной Бельгии выглядит следующим образом: Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Венсан Компани, Ян Вертонген, Тома Мёнье, Аксель Витсель, Кевин Де Брюйне, Эден Азар, Насер Шадли, Маруан Феллайни, Ромелу Лукаку.
Четвертьфинал пройдет в Казани в пятницу. Игра начнется в 21:00 мск.