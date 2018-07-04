Дешам: футболисты сборной Франции проявили большее мастерство, чем команда Уругвая

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июля. /ТАСС/. Игроки сборной Франции проявили большее мастерство по сравнению с командой Уругвая в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил на пресс-конференции главный тренер французской сборной Дидье Дешам.
В пятницу французы со счетом 2:0 обыграли уругвайцев. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.
"Я думаю, мы действительно заслужили победу. Мы играли лучше сборной Уругвая, больше мастерства проявили, особенно во втором тайме. У нас молодой состав, требования были выше к игрокам, поскольку соперники по плей-офф становятся серьезнее", - сказал он.
Тренер добавил, что не думает о том, какой соперник может быть выгоднее в полуфинале чемпионата. "У меня нет никаких предпочтений", - добавил Дешам.
В полуфинале сборная Франции сыграет с победителем другого четвертьфинального матча между командами Бразилии и Бельгии, который пройдет позднее в пятницу в Казани (начало - 21:00 мск). Полуфинал с участием французской сборной состоится 10 июля в Санкт-Петербурге.