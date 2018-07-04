Дешам: футболисты сборной Франции проявили большее мастерство, чем команда Уругвая

Тренер добавил, что не думает о том, какой соперник может быть выгоднее в полуфинале чемпионата мира

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июля. /ТАСС/. Игроки сборной Франции проявили большее мастерство по сравнению с командой Уругвая в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил на пресс-конференции главный тренер французской сборной Дидье Дешам. В пятницу французы со счетом 2:0 обыграли уругвайцев. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

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