Магазины, рестораны и такси в Нижнем Новгороде отметили рекордный рост выручки в дни ЧМ

Расходы на сувениры с символикой чемпионата по городу выросли в 20 раз, а среди самых популярных товаров оказались шапки-ушанки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июля. /ТАСС/. Рекордный рост продаж в магазинах и предприятиях общественного питания зафиксирован в Нижнем Новгороде в дни проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил журналистам в пятницу министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

В Нижнем Новгороде прошли четыре матча группового этапа, встреча 1/8 финала и игра 1/4 финала. За это время, по данным департамента внешних связей регионального правительства, город посетили более 200 тыс. болельщиков из 80 стран. Завершается чемпионат 15 июля.

Кассовый оборот вырос на 24%

"Мы пообщались с рядом организаций торговли, а также с ассоциацией общественного питания Нижнего Новгорода. По их подсчетам, трафик магазинов, попадающих в маршруты болельщиков, в дни матчей вырастал в два раза. В целом продажа напитков и готовой еды за дни чемпионата по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на рекордные 80%, продажи воды - в два раза", - сказал Черкасов.

Компания-производитель кассовой техники "Эвотор" провела исследование, основанное на данных с онлайн-касс, установленных на десятках тысяч предприятий малого и среднего бизнеса в городе. Были проанализированы два двадцатидневных периода: до старта чемпионата мира по футболу и после старта.

"Выяснилось, что общий оборот по кассам магазинов и предприятий общепита во время чемпионата мира в Нижнем Новгороде вырос на 24%, количество транзакций увеличилось на 14%, средний чек повысился почти на 8%", - сказал министр.

Расходы на сувенирную продукцию с символикой чемпионата в общем по городу выросли в 20 раз. Самыми популярными сувенирами стали небольшие памятные подарки - значки, брелоки, кружки, кепки, магниты. Такие сувениры туристы покупают по несколько экземпляров для друзей и близких. "Абсолютным хитом стали меховые шапки-ушанки, их буквально смели с магазинных полок, а после матча Испания - Россия резко возросли и продажи кокошников" - добавил Черкасов.

С ним согласна продавец магазина "Художественные сувениры" на улице Большой Покровской. "Мы видим значительный рост продаж самой разной продукции. Иностранцы приобретают матрешки небольших размеров, продукцию с хохломской росписью и изделия в технике гжель. Самые активные покупатели - из стран Латинской Америки", - сказала ТАСС продавец по имени Любовь.

Аналогичные мнения о росте продаж высказали продавцы в уличных сувенирных лавочках на Большой Покровской и Рождественской.

Рестораторы не бедствуют

Расходы посетителей в ресторанах и кафе по всему городу выросли на 16%. При этом расходы на пиво - традиционный напиток болельщиков - выросли на 34%, сказал Черкасов. "Предпочтение болельщики отдают кафе средней ценой категории с вывеской на английском языке, где в изобилии есть пиво и закуски и ведутся трансляции футбольных матчей", - уточнил он.

Министр добавил, что многие кафе на дни чемпионата скорректировали меню: кто-то отменил бизнес-ланчи или сократил количество позиций, кто-то увеличил объемы порций снековой продукции - сухарики, куриные крылышки и прочее. "То есть общепит сосредоточился в первую очередь на быстром питании и закусках, что позволило удовлетворить потребности болельщиков в еде и напитках", - пояснил Черкасов.

В целом, по его сведениям, на основных пешеходных маршрутах в городе - кремль, площадь Минина и Пожарского, Нижневолжская набережная, улицы Рождественская, Большая Покровская, Верхневолжская набережная - расположено 94 продовольственных магазина и 260 объектов общепита на 13 тыс. мест.

Оценили эффект от проведения чемпионата в беседе с корреспондентами ТАСС сами рестораторы. "Шведы самые веселые, их было очень много, они были громкие, но вели себя культурно. <...> Стандартный заказ у шведов - много пива и дабл-водка, некоторые приходили в майках с русской надписью "Пожалуйста пива". Хорваты были очень спокойные, многие из них разговаривали по-русски, а аргентинцы пили много кофе", - рассказал бармен кафе "Волга-мама" Денис Снегирев.

Скучает по шведском фанатам администратор заведения "Батчер бургер бар" Мария Белякова. Именно это место было одной из главных точек притяжения болельщиков, где до утра играла музыка и слышались песни и кричалки.

"Скучаем очень по шведам, они веселые, добрые, а, может, потому что они были первыми, кто прибыл в Нижний Новгород. <...> Пели песню "Колобок - колобок" - не знаю, что это значит на их языке, но было забавно. Аргентинцы пели "Калинку" и пытались исполнить российский гимн. Грустно, что праздник футбола заканчивается, мы будем скучать по нашим иностранным гостям", - сказала она.

Чаевые таксистов

Радовались дополнительному заработку и местные таксисты. Некоторые опрошенные ТАСС водители рассказали, что до чемпионата не занимались частным извозом, но решили освоить эту профессию из-за хороших чаевых от иностранных гостей.

"Очень было приятно подвозить шведских фанатов. Одну компанию я довезла до аэропорта, и они оставили мне 11 тыс. рублей чаевых и подарили билет на матч. Все иностранцы очень общительные, приветливые, интересуются жизнью в нашей стране, спрашивают про достопримечательности. Поэтому пришлось освежить знания об истории города и ключевых объектах, многие поездки перерастали в полноценные экскурсии", - рассказала ТАСС водитель Евдокия Кузнецова.

Многие таксисты признались, что радовались высоким тарифам, особенно в вечернее время, из-за повышенного спроса. "Теперь, конечно, все вернется на круги своя, наконец полноценно высплюсь. Работа в дни чемпионата того стоила, она принесла хороший дополнительный доход в копилку", - сказал водитель Олег Потапов.

Власти Нижегородской области считают, что окончательные итоги по результатам бизнеса во время чемпионата подводить рано, но есть основания полагать, что оборот предприятий покажет значительный рост. "За 2017 год оборот малого и среднего бизнеса увеличился на 22,4% и достиг 1,34 трлн рублей. Думаю, за 2018 год показатели будут значительно выше, и мы увидим рост именно в дни чемпионата", - отметил министр Черкасов.