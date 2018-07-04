Гризманн: атмосфера арены "Нижний Новгород" соответствовала уровню 1/4 финала ЧМ

В пятницу сборная Франции со счетом 2:0 обыграла команду Уругвая

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июля. /ТАСС/. Атмосфера и уровень поддержки на стадионе "Нижний Новгород" во время матча между сборными Франции и Уругвая полностью соответствовала уровню четвертьфинальной встречи чемпионата мира. Об этом сообщил форвард французской сборной Антуан Гризманн, признанный лучшим игроком встречи.

В пятницу сборная Франции со счетом 2:0 обыграла команду Уругвая. Встреча прошла в Нижнем Новгороде. Французы шестой раз в истории вышли в полуфинал чемпионата мира.

"Стадион в Нижнем Новгороде очень приятный и красивый. Когда выходишь с территории, то также приятно любоваться пейзажами вокруг. Если говорить про атмосферу сегодняшнего матча, то было очень много болельщиков, считаю, что вся атмосфера соответствовала уровню четвертьфинального матча чемпионата мира", - сказал Гризманн.