Гризманн: атмосфера арены "Нижний Новгород" соответствовала уровню 1/4 финала ЧМ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июля. /ТАСС/. Атмосфера и уровень поддержки на стадионе "Нижний Новгород" во время матча между сборными Франции и Уругвая полностью соответствовала уровню четвертьфинальной встречи чемпионата мира. Об этом сообщил форвард французской сборной Антуан Гризманн, признанный лучшим игроком встречи.
В пятницу сборная Франции со счетом 2:0 обыграла команду Уругвая. Встреча прошла в Нижнем Новгороде. Французы шестой раз в истории вышли в полуфинал чемпионата мира.
"Стадион в Нижнем Новгороде очень приятный и красивый. Когда выходишь с территории, то также приятно любоваться пейзажами вокруг. Если говорить про атмосферу сегодняшнего матча, то было очень много болельщиков, считаю, что вся атмосфера соответствовала уровню четвертьфинального матча чемпионата мира", - сказал Гризманн.
На счету Гризманна второй гол в матче. Он отличился в результате грубой ошибки голкипера уругвайцев Фернандо Муслеры. Француз сдержанно отреагировал на забитый мяч.
"Не отмечал этот гол, поскольку я профессиональный игрок. Когда я начинал играть в футбол, один уругваец меня учил правилам, меня очень многое связывает с этой страной. Из уважения не стал показывать, что радуюсь голу в ворота соперника", - сказал нападающий.
Гризманн на клубном уровне выступает за испанский "Атлетико". Он высказал мнение, что сборная Уругвая стилем игры напоминает мадридскую команду. При этом, заметил он, во французской сборной достаточно футболистов, которые умеют адаптироваться к различным условиям по ходу встречи.