Макрон будет присутствовать на полуфинальном матче ЧМ с участием французской сборной

Ранее президент Франции высказывал убежденность, что сборная страны "располагает отличным потенциалом" и способна выиграть чемпионат мира

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон прибудет в Россию и будет присутствовать 10 июля на полуфинальном матче чемпионата мира по футболу с участием французской сборной. Об этом сообщил агентству AFP в пятницу Елисейский дворец.

"Президент Макрон будет присутствовать во вторник в России на матче сборной Франции", - говорится в заявлении.

В ходе своего визита в Санкт-Петербург 25 мая Эмманюэль Макрон, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что вернется в Россию и будет присутствовать на матче французской сборной в случае, "если она успешно пройдет через четвертьфинальные матчи". Позже, 20 июня, в ходе поездки по западному региону Бретань Макрон высказал убежденность в том, что французская сборная "располагает отличным потенциалом" и может выиграть чемпионат мира.

Матч Франция - Уругвай

В пятницу Макрон наблюдал за ходом матча против сборной Уругвая вместе с 300 молодыми французскими спортсменами, приглашенными в Елисейский дворец. Это были молодые представители спортивных клубов различных городов столичного региона Иль-де-Франс, в частности Сарселя, Бонди и Сюрена. Матч в Елисейском дворце транслировался на большом экране, установленном в саду президентской резиденции.

Сборная Франции по футболу одержала в пятницу победу над командой Уругвая со счетом 2:0 в матче 1/4 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Нижнем Новгороде. Счет в матче на 40-й минуте открыл защитник Рафаэль Варан. На 61-й минуте преимущество французской команды удвоил нападающий Антуан Гризманн.

Второй гол стал следствием ошибки уругвайского вратаря Фернандо Муслеры. Француз не очень сильно ударил из-за пределов штрафной, но голкипер не смог зафиксировать мяч в руках, после чего он залетел в ворота.

В полуфинале сборная Франции сыграет с победителем другого четвертьфинального матча между командами Бразилии и Бельгии, который пройдет позднее в пятницу в Казани (начало - 21:00 мск). Полуфинал с участием французской сборной состоится 10 июля в Санкт-Петербурге.