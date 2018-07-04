Эксперт: сборная Франции по футболу может прибавить в нужный момент на чемпионате мира

В пятницу сборная Франции победила команду Уругвая со счетом 2:0 и вышла в полуфинал чемпионата мира

В пятницу сборная Франции победила команду Уругвая со счетом 2:0 и вышла в полуфинал чемпионата мира.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Сборная Франции на чемпионате мира в России может прибавить в игре в нужный момент матча и добиться результата. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист команды России Дмитрий Кириченко.

"Сборную Франции я изначально считал фаворитом чемпионата мира, - сказал Кириченко. - Команда не всегда показывает хорошую игру, но умеет добиваться результата. В нужный момент всегда могут добавить. Это однозначно основной фаворит турнира вместе со сборной Бразилии".

Кириченко считает сборную Франции сбалансированной командой. "В составе французов можно отметить человек восемь, но я выделил бы Мбаппе. Французы сильны не только на поле, но и по именам, все играют в топ-клубах, мировые звезды. У них очень сильный главный тренер Дешам, который уже давно работает и знает, чего хочет, понимает, как играет сборная", - пояснил эксперт.

В полуфинале чемпионата мира сборная Франции сыграет с победителем матча между командами Бразилии и Бельгии. Встреча 1/2 финала состоится 10 июля в Санкт-Петербурге. Финал чемпионата мира пройдет 15 июля на московском стадионе "Лужники".