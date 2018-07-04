Кейн: сборная Англии готова к возможной серии пенальти в матче ЧМ с командой Швеции

Матч между командами Швеции и Англии пройдет на стадионе "Самара-Арена" 7 июля

САМАРА, 6 июля. /ТАСС/. Английские футболисты готовы к возможной серии пенальти в четвертьфинальном матче чемпионата мира с командой Швеции. Об этом журналистам заявил капитан английской команды Гарри Кейн.

Матч между командами Швеции и Англии пройдет на стадионе "Самара-Арена" 7 июля. Игра начнется в 17:00 мск. В 1/8 финала англичане впервые в истории чемпионатов мира выиграли в серии пенальти, победив колумбийцев (основное и дополнительное время - 1:1, по пенальти - 4:3).

"Мы ощущаем подъем, это был хороший опыт, потому что у нас молодая команда. Была тяжелая игра с колумбийцами, мы боролись до конца. У нас сильная команда, и мы знаем, что завтра будет такая же сложная игра. Если мы дойдем до серии пенальти, мы знаем, что сможем это преодолеть", - сказал Кейн.