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6 июля, 19:47
Кейн: сборная Англии готова к возможной серии пенальти в матче ЧМ с командой Швеции
Гарри Кейн
© Антон Новодережкин/ТАСС
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Матч между командами Швеции и Англии пройдет на стадионе "Самара-Арена" 7 июля

САМАРА, 6 июля. /ТАСС/. Английские футболисты готовы к возможной серии пенальти в четвертьфинальном матче чемпионата мира с командой Швеции. Об этом журналистам заявил капитан английской команды Гарри Кейн.

Матч между командами Швеции и Англии пройдет на стадионе "Самара-Арена" 7 июля. Игра начнется в 17:00 мск. В 1/8 финала англичане впервые в истории чемпионатов мира выиграли в серии пенальти, победив колумбийцев (основное и дополнительное время - 1:1, по пенальти - 4:3).

"Мы ощущаем подъем, это был хороший опыт, потому что у нас молодая команда. Была тяжелая игра с колумбийцами, мы боролись до конца. У нас сильная команда, и мы знаем, что завтра будет такая же сложная игра. Если мы дойдем до серии пенальти, мы знаем, что сможем это преодолеть", - сказал Кейн.

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"Сборная Швеции - компактная команда, которая очень сильна в обороне, она показала хороший результат, - продолжил форвард. - Не скажу, что у них есть футболисты, выделяющиеся индивидуальной игрой, они держатся вместе. Матч будет серьезный, нам нужно быть сфокусированными, мы должны себя хорошо проявить. Хотим, чтобы нами продолжали гордиться на родине, для нас это фантастика".

"На этом турнире видно, что так называемая разница в классе превращается в ничто. Нужно верить в себя, команду. Люди говорят, что мы индивидуально сильны, играем в топ- клубах, но на чемпионате мира важно, как играет команда. Швеция - замечательная команда, нет причины относиться к ним по-другому", - добавил футболист.

Кейн с шестью голами возглавляет список лучших бомбардиров турнира. "Нет, я не думаю, что могу побить бомбардирские рекорды. Я просто должен помогать своей команде, забивать голы и отдавать пасы, будем надеяться, что я смогу повысить свой личный счет, но мне и команде нужно полностью фокусироваться на завтрашнем матче. Мы не думаем о том, что станем чемпионами мира, сейчас только вторая половина турнира, и завтра будет очередная проверка", - заявил он.

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