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6 июля, 19:46
Табарес: уругвайцы не воспользовалась недостатками французов в матче 1/4 финала ЧМ
Главный тренер сборной Уругвая по футболу Оскар Табарес
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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В пятницу уругвайские футболисты уступили французам со счетом 0:2

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Уругвая не смогли воспользоваться оплошностями команды Франции в четвертьфинальном матче чемпионата мира. Об этом сообщил на пресс-конференции главный тренер уругвайской сборной Оскар Табарес.

В пятницу уругвайские футболисты уступили французам со счетом 0:2. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

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"Мы очень расстроены данным поражением, - сказал Табарес. - Если отвечать на вопрос о том, чего не хватило нам в данном матче, то нам недоставало того, чего доставало сопернику. Если я говорю "нам", то имею ввиду не только футболистов, но и себя. Мы очень много сделали, но не смогли воспользоваться недостатками французов в данном матче. Возможно, это маленькая деталь, но она повлияла на ход матча".

"Мы говорили во время перерыва о том, что нам нужно прибавить во втором тайме, играть активнее. Во втором тайме начал делать замены, но они не принесли результата. Мои ребята отдали себя без остатка на поле, но сегодня соперник играл лучше", - добавил Табарес.

Табарес не комментирует свое будущее

"Лучше учиться на поражении, чем на победе, - отметил специалист. - Мы и раньше проигрывали, ничего нового извлечь не можем. Сборная Уругвая все равно одна из самых сильных команд в мире".

Тренер не стал комментировать вопрос о своем будущем в сборной. "Я ни одного примера не знаю, чтобы тренер решал - оставаться ли в должности. Есть ассоциации, организации, ответственные за решение. Я по традиции не комментирую такие вопросы", - сказал он.

Чемпионат мира завершится 15 июля.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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