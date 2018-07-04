Сборная Хорватии по футболу тренируется в полном составе перед матчем ЧМ с россиянами

Тренировку в общей группе наравне со всеми проводит полузащитник Матео Ковачич, получивший повреждение плеча в матче с датчанами

СОЧИ, 6 июля. /ТАСС/. Сборная Хорватии по футболу в полном составе тренируется за день до матча 1/4 финала чемпионата мира против команды России, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Сборная Хорватии вышла в плей-офф чемпионата с первого места в группе D, в 1/8 финала хорваты победили датчан в серии пенальти (3:2, основное и дополнительное время - 1:1). В четвертьфинале чемпионата мира хорваты встретятся с командой России. Матч пройдет 7 июля на сочинском стадионе "Фишт", начало - 21:00 мск.

Сборная Хорватии проводит занятие в пятницу на "Парк- Арене". Изначально местом проведения тренировки должно было стать поле "Адлер-1", однако занятие было перенесено из-за сильного дождя.

Тренировку в общей группе наравне со всеми проводит полузащитник Матео Ковачич, получивший повреждение плеча в матче с датчанами. Футболист вернулся к полноценным занятиям в четверг. Вместе с партнерами Ковачич провел разминку и приступил к работе с мячом.

Победитель матча Россия - Хорватия 11 июля в "Лужниках" сыграет с командой Швеции или Англии.