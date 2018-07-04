Саутгейт: сборная Англии имеет серьезные амбиции для выхода в полуфинал чемпионата мира

Матч между командами Швеции и Англии пройдет на стадионе "Самара-Арена" 7 июля

САМАРА, 6 июля. /ТАСС/. Английские футболисты очень амбициозны и намерены впервые за долгое время выйти в полуфинал чемпионата мира. Об этом журналистам заявил главный тренер английской команды Гарет Саутгейт.

"Мы знаем, что сборная Швеции - это очень сильная команда, которая отличается своим единением на поле. Они прошли серьезных соперников в отборе на чемпионат мира, поэтому нам нужно будет хорошо играть с ними, чтобы победить. Завтра будет сложно, думаю, у нас будет больший процент владения мячом, но шведы и при таком раскладе добивались нужного для себя результата. У нас есть возможность совершенствоваться, мы контролируем мяч, но должны лучше обороняться и создавать больше моментов", - сказал Саутгейт.

"Шведские защитники играют очень здорово, они хорошо подготовлены и индивидуально сильны. Мы хотим завтра забить, для этого нужно суметь пройти их компактную оборону. Это станет для нас вызовом. Мы понимаем, что с 1990 года не были в полуфинале чемпионатов мира, у нас много амбиций, поэтому мы с нетерпением ждем завтрашней игры", - добавил тренер.

Победитель матча между сборными Англии и Швеции в полуфинале чемпионата мира сыграет с сильнейшим в паре Россия - Хорватия.