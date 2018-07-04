Никитин: Нижний Новгород на высоком уровне провел матчи ЧМ-2018

Встреча 1/4 финала между сборными Франции и Уругвая стала последней для стадиона "Нижний Новгород" на ЧМ-2018

В пятницу в Нижнем Новгороде в матче 1/4 финала сборная Франции победила команду Уругвая со счетом 2:0. Эта встреча стала последней в городе в рамках чемпионата мира. Ранее в Нижнем Новгороде прошли четыре игры группового этапа и встреча 1/8 финала.

"Первый четвертьфинал чемпионата мира прошел успешно и стал яркой точкой в большой истории чемпионата мира в Нижнем Новгороде, - сказал Никитин. - Особая игра для региона, потому что на поле была сборная Уругвая, которая базируется в Бору, городе - спутнике Нижнего Новгорода. Знаю, что команду в социальных сетях уже окрестили "Боругваем". Французских болельщиков в таком количестве мы увидели впервые, но поддержка обеих команд на стадионе "Нижний Новгород" была очень и очень яркой".

"Жалко, что команда Уругвая прощается с регионом, - продолжил собеседник агентства. - В целом матчи чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде прошли на очень высоком уровне. Регион посетили представители около 80 государств. Более 250 тыс. болельщиков увидели шесть матчей на стадионе "Нижний Новгород", это один из лучших показателей по стране".