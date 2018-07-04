Ракитич: сборная Хорватии на ЧМ-2018 показала себя единым коллективом, действующим храбро

Сборная Хорватии вышла в 1/4 финала, обыграв в серии послематчевых пенальти команду Дании

СОЧИ, 6 июля. /ТАСС/. Сборная Хорватии на чемпионате мира по футболу в России показала себя единым коллективом, действующим храбро. Об этом на пресс-конференции перед четвертьфинальным матчем против команды России заявил полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич.

"Нет слов, чтобы описать эмоции, которые я испытывал. Наш капитан заслуживает того, чтобы мы следовали за ним в любой момент. К счастью, я играю с ним последние десять лет, каждый матч с тех пор, как он надел повязку капитана, Лука ведет нас, проявляет силу", - сказал Ракитич.

"На этапе 1/8 финала мы вернули ему долг, то, что он делал для нас много раз. Этот момент также показал, насколько мы единый коллектив, действующий храбро", - добавил футболист.

Выступающий за "Барселону" Ракитич заявил, что невозможно сравнить большие игры за клуб и матчи за национальную сборную. "Для меня и остальных игроков это большая честь - играть в нашей футболке, которая стала для нас практически святой. Мы спокойны, но все больше и больше получаем сообщений из самых разных стран. Все эти сообщения - предвестники завтрашнего матча, наша задача сделать так, чтобы болельщики по всему миру были довольны, не только хорваты, но и все, кто поддерживает нас", - сказал Ракитич.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира Россия - Хорватия пройдет в субботу на сочинском стадионе "Фишт", начало - в 21:00 мск.