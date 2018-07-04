Далич: хорваты на ЧМ в России хотят повторить достижение сборной 1998 года

Четвертьфинальный матч чемпионата мира Россия - Хорватия пройдет в субботу на сочинском стадионе "Фишт", начало - 21:00 мск

СОЧИ, 6 июля. /ТАСС/. Сборная Хорватии по футболу на чемпионате мира в России хочет повторить успех команды, которая на мировом первенстве 1998 года завоевала бронзовые медали. Об этом рассказал на пресс-конференции тренер хорватов Златко Далич.

"История повторяется, мы вышли в четвертьфинал. Это (бронза ЧМ-1998 - прим. ТАСС) было большое достижение для Хорватии, мы хотели бы повторить то же самое, мы делаем все возможное, - сказал Далич. - Это будет нелегко, но мы готовы, именно наше качество игры, стремление и работа привели нас сюда. Мы очень мотивированы, чтобы выйти в следующий раунд и хорошо показать себя против страны- хозяйки, которая очень сильна".

Полузащитник Иван Ракитич отметил, что команда 1998 года служит вдохновением для нынешнего поколения. "Тогда я был ребенком и не смог поехать во Францию. Помню, мы все в Швейцарии (у Ракитича два гражданства - Швейцарии и Хорватии) болели и хотели показать нашим соседям, насколько мощным был наш футбол - футбол Хорватии. Конечно, та команда была источником вдохновения для нашего поколения, надеюсь, завтра мы сможем сделать новый шаг вперед", - сказал он.