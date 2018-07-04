Саутгейт назвал фантастическими города России, которые посетила сборная Англии во время ЧМ

Во время турнира команда Англии проживает и тренируется на базе в Репине

САМАРА, 6 июля. /ТАСС/. Российские города, в которых во время чемпионата мира по футболу довелось побывать сборной Англии, приятно удивили главного тренера команды Гарета Саутгейта с точки зрения организации и приема. Об этом он рассказал журналистам.

Во время турнира команда Англии проживает и тренируется на базе в Репине (Ленинградская область). Матчи группового этапа англичане провели в Волгограде (против команды Туниса, 2:1), Нижнем Новгороде (Панама, 6:1) и Калининграде (Бельгия, 0:1). Матч 1/8 финала против команды Колумбии прошел на столичном стадионе "Спартак", англичане победили по пенальти. Четвертьфинал против шведов английские футболисты проведут в Самаре 7 июля (начало - 17:00 мск).

"Каждый город, который мы здесь посетили, был просто фантастическим, мы всем довольны. На каждом объекте блестящая организация, стадион "Самара-Арена" тоже блестящий. Завтра нас ждет очередная проверка сил на великолепной арене", - сказал Саутгейт.

Победитель матча между сборными Англии и Швеции в полуфинале чемпионата мира сыграет с сильнейшим в игре 1/4 финала между командами России и Хорватии.