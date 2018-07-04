Бразилец Тьягу Рибейру стал миллионным посетителем официальной фан-зоны в Петербурге

Молодой бразильский болельщик купил билеты на матч в Петербурге, куда приехал еще в субботу, и уже четыре раза приходил в фан-зону

Молодой бразильский болельщик, работающий администратором, купил билеты на матч в Петербурге, куда приехал еще в субботу, и уже 4 раза приходил в фан-зону. "Мне очень нравится город, гостеприимство людей. Я много здесь потратил, но и получил много!" - поделился Тьягу Рибейру с журналистами.

"От имени правительства Санкт-Петербурга приветствуем миллионного посетителя фан-зоны", - сказал Кириллов. Он пожелал всем успехов на чемпионате по футболу и призвал болеть за российскую сборную. Также городские власти поздравили семью из Казани, пришедшую в фан-зону следом за миллионным посетителем.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Бразильский болельщик Тьягу Рибейру стал миллионным посетителем официальной фан-зоны ФИФА в Санкт-Петербурге. Его со сцены в пятницу поздравил вице-губернатор Владимир Кириллов.

Следом за ним в фан-зону зашел вместе с родителями Аяз из Казани, которому именно сегодня исполнилось 6 лет. По словам его мамы, фан-зону в Казани они посетить еще не успели, поскольку готовились к поездке в Петербург, но после возвращения намерены сходить. Юный болельщик не играет в футбол и не определился с будущей профессией, но уверен в победе сборной России на чемпионате.

Болельщикам подарили сертификаты об этом памятном событии и подарки. Также они смогли оставить свои автографы на официальном мяче чемпионата.

О фан-зонах

Помимо стадиона и официальной фан-зоны ФИФA матчи чемпионата мира транслируются на территории выставочного комплекса "Ленэкспо" на Васильевском острове, у спорткомплекса "Юбилейный", на большом экране в одном из центральных торговых центрах города "Галерея", а также в многочисленных барах и кафе.

Городским властям поступают предложения о создании еще одной зоны для публичного просмотра матчей, к примеру на Дворцовой площади, Московской площади, площади Ленина у Финляндского вокзала, Пионерской площади или в ЦПКиО. Но по требованиям ФИФА на территории города-организатора чемпионата мира по футболу может быть размещена только одна официальная зона проведения Фестиваля болельщиков.