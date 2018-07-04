Гризманн признан лучшим игроком матча 1/4 финала чемпионата мира Франция - Уругвай

В пятницу сборная Франции со счетом 2:0 обыграла команду Уругвая

В пятницу сборная Франции со счетом 2:0 обыграла команду Уругвая. Встреча прошла в Нижнем Новгороде. Французы шестой раз в истории вышли в полуфинал чемпионата мира.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции по футболу Антуан Гризманн признан лучшим игроком матче 1/4 финала чемпионата мира против команды Уругвая. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Сборная Франции обыграла команду Уругвая и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу

Гризманн забил мяч и отдал результативную передачу, поучаствовав в обоих голах французской сборной. Второй раз на турнире нападающий был признан лучшим игроком матча. Впервые он получил награду после матча группового этапа с австралийцами (2:1).

Соперником сборной Франции станет победитель другого четвертьфинального матча, где сыграют сборные Бразилии и Бельгии. Встреча пройдет позднее в пятницу в Казани (21:00 мск). Полуфинал с участием французской команды пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге.