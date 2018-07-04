Ракитич: сборная России заслужила выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу

Сборная России обыграла испанцев (1:1, по пенальти - 4:3) и вышла в четвертьфинал, где сыграет с командой Хорватии

Сборная России обыграла испанцев (1:1, по пенальти - 4:3) и вышла в четвертьфинал, где сыграет с командой Хорватии.

СОЧИ, 6 июля. /ТАСС/. Сборная России заслуженно вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Такое мнение на пресс-конференции перед матчем 1/4 финала высказал полузащитник сборной Хорватии и "Барселоны" Иван Ракитич.

"Я знаю всех игроков, нас проинформировали, как они играют индивидуально. Мы анализировали их игру, они заслужили выход в четвертьфинал, это хорошая сборная. Вопрос в том, удастся ли нам навязать им свой стиль игры, так как мы хотим выйти в полуфинал", - сказал Ракитич.

"Самое главное, что мы вышли в четвертьфинал. Нужно думать о себе, а не о сопернике, - продолжил полузащитник. - Это будет особый матч, прекрасно, что нам досталась Россия, мы постараемся насладиться игрой и сыграть на победу".

Четвертьфинальный матч чемпионата мира Россия - Хорватия пройдет в субботу на сочинском стадионе "Фишт", начало - в 21:00 мск.