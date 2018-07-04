Житель Казани помог отцу бельгийского футболиста Дембеле найти утерянные вещи и документы

Мужчина забыл вещи в такси, когда ехал из аэропорта в съемную квартиру

КАЗАНЬ, 6 июля. /ТАСС/. Судебный пристав из Казани Акпер Бахтиарови помог отцу футболиста сборной Бельгии Муссы Дембеле найти утерянные вещи и документы. Об этом в пятницу ТАСС сообщила представитель управления Федеральной службы судебных приставов по Татарстану Лилия Халимова.

Бельгиец прилетел в Казань в пятницу, чтобы поддержать национальную сборную в матче с командой Бразилии.

"Отец футболиста Яя Дембеле оставил документы и личные вещи в такси, когда ехал из аэропорта на съемную квартиру. На улице он обратился за помощью к молодому человеку, которым оказался Бахтиарови. Акпер, в совершенстве владея английский языком, выступил переводчиком в общении бельгийца и полицейских. В результате потерянные вещи и документы были найдены", - сказала Халимова.

Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между командами Бразилии и Бельгии стартует в пятницу на "Казань- Арене" в 21:00 мск.