Далич: Россия оказала очень теплый прием сборной Хорватии по футболу

Четвертьфинальный матч чемпионата мира Россия -Хорватия пройдет в субботу на сочинском стадионе "Фишт", начало - в 21:00 мск

СОЧИ, 6 июля. /ТАСС/. Сборная Хорватии по футболу очень довольна условиями и приемом на чемпионате мира в России. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер хорватов Златко Далич. Четвертьфинальный матч чемпионата мира Россия - Хорватия пройдет в субботу на сочинском стадионе "Фишт", начало - в 21:00 мск.

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