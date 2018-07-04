Далич: Россия оказала очень теплый прием сборной Хорватии по футболу

СОЧИ, 6 июля. /ТАСС/. Сборная Хорватии по футболу очень довольна условиями и приемом на чемпионате мира в России. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер хорватов Златко Далич.
Четвертьфинальный матч чемпионата мира Россия - Хорватия пройдет в субботу на сочинском стадионе "Фишт", начало - в 21:00 мск.
"За все наше пребывание здесь мы более чем удовлетворены условиями, инфраструктурой, проживанием. Для нас это прекрасный опыт, особенно результаты. При этом на каждом этапе нам был оказан очень теплый прием", - поделился впечатлениями Далич.
Специалист объяснил, почему команда решила прибыть в Сочи со своей базы в Рощино (Ленинградская область) за несколько дней до игры. "Нам очень нравилась наша база, но климат был другой. Здесь температура более высокая, климат влажный, и мы использовали эти пять дней, чтобы адаптироваться", - сказал он.
Чемпионат мира продлится до 15 июля.