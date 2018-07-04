Сборная Франции обыграла команду Уругвая и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу французов

Сборная Франции забила два мяча, дважды ударив в створ ворот уругвайской команды. В матче 1/8 финала с аргентинцами (4:3) французы четыре раза ударили в створ ворот и забили четыре мяча. Таким образом, французы реализуют 100% ударов в створ ворот в плей-офф.

В полуфинале сборная Франции сыграет с победителем другого четвертьфинального матча между командами Бразилии и Бельгии, который пройдет позднее в пятницу в Казани (начало - 21:00 мск). Полуфинал с участием французской сборной состоится 10 июля в Санкт-Петербурге.

Счет в матче на 40-й минуте открыл защитник Рафаэль Варан. На 61-й минуте преимущество французской команды удвоил нападающий Антуан Гризманн. Второй гол стал следствием ошибки уругвайского вратаря Фернандо Муслеры. Француз не очень сильно ударил из-за пределов штрафной, но голкипер не смог зафиксировать мяч в руках, после чего он залетел в ворота.

Гризманн забил седьмой гол в шести последних матчах на вылет на крупных международных турнирах (чемпионаты мира и Европы). На ЧЕ-2016 он оформил дубль в матче 1/8 финала с ирландцами (2:1), забил гол в четвертьфинале с исландцами (5:2), а также дважды отличился в полуфинале с немцами (2:0). На чемпионате мира в России Гризманн забил аргентинцам в матче 1/8 финала.

Из-за травмы на поле не смог выйти уругвайский форвард Эдинсон Кавани, который является лучшим бомбардиром команды на турнире (3 гола) и одним из ее лидеров. Впервые с марта 2017 года сборная Уругвая провела матч без одного нападающего из пары Луис Суарес и Кавани. Тогда в игре отборочного турнира к чемпионату мира встречу пропускал Суарес, и уругвайцы проиграли со счетом 1:4, единственный гол команды забил Кавани. Суарес (53 гола) и Кавани (45) являются лучшими бомбардирами в истории национальной команды.

История встреч и выступлений на чемпионатах мира

Сборная Франции в шестой раз вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. В 1958, 1982 и 1986 годах французы проигрывали в 1/2 финала, в 1958 и 1986 годах они стали третьими, в 1982 году - четвертыми. На домашнем турнире в 1998 году французы стали чемпионами, на ЧМ-2006 они вышли в финал, где в серии послематчевых пенальти проиграли итальянцам.Только сборные Германии (13), Бразилии (11) и Италии (8) чаще попадали в четверку сильнейших команд чемпионата мира.

Ранее сборные Франции и Уругвая восемь раз играли друг с другом. Впервые команды встретились на Олимпиаде в 1924 году, тогда первенствовали уругвайцы (5:1). Французы победили только в одном матче, который прошел в августе 1985 года (2:0), в следующих пяти играх они не забили уругвайцам ни одного мяча. Уругвайцы побеждали трижды, четыре раза команды играли вничью.

На чемпионатах мира соперники ранее встречались три раза. На турнире в 1966 году победу одержала сборная Уругвая (2:1), в 2002 и в 2010 годах команды сыграли вничью со счетом 0:0. Сборная Франции на чемпионатах мира не проигрывает командам из Южной Америки с 1978 года, тогда они уступили аргентинцам (1:2). Из последних десяти матчей французы выиграли шесть и еще четыре раза сыграли вничью.