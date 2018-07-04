Далич: россияне сыграют в 1/4 финала ЧМ так, как им позволят хорваты

Четвертьфинальный матч чемпионата мира Россия - Хорватия пройдет в субботу на сочинском стадионе "Фишт", начало - в 21:00 мск

СОЧИ, 6 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу сыграет в четвертьфинале чемпионата мира с командой Хорватии так, как ей позволит соперник. Такое мнение на пресс-конференции в преддверии встречи высказал главный тренер хорватов Златко Далич.

"Я не могу сказать ничего об их тактике, я знаю только наш план, - заявил Далич. - Мы будем стараться играть организованно, плотно обороняться, действовать единым фронтом. Нам надо будет пытаться найти наши сильные стороны, а наш соперник будет играть так, как мы им позволим. Это чемпионата мира, особый турнир, и мы постараемся сыграть в лучший футбол".

"Если вы выходите в четвертьфинал и оставляете за бортом испанцев, это говорит о качестве. Мы ожидаем от россиян нечто совершенно иного, они действительно прекрасно играли (против испанцев в 1/8 финала - прим. ТАСС). Нам придется навязать им свой стиль игры, если мы хотим получить желанный результат", - отметил он.

По мнению специалиста, аншлаг на стадионе "Фишт" не помешает его команде. "Мы не можем выбирать соперника, даже если это хозяйка чемпионата мира. Перед нами матч огромной важности, не важно, кто будет нашим соперником. Конечно, будет присутствовать громогласная поддержка болельщиков, но наши футболисты каждую неделю играют на переполненных стадионах", - сказал он.